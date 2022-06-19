Заблокированные в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление
Заблокированные на комбинате "Азот" в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление
Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Противник, заблокированный на химкомбинате "Азот" в городе Северодонецке в ЛНР, оказывает ожесточенное сопротивление, идет бой с применением артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, основная задача союзных сил сейчас - снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через реку Северский Донец со стороны города Лисичанск. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся гражданские лица, которых осажденные используют в качестве живого щита.
Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и Лисичанска.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.