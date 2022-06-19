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Заблокированные в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796531442.html
Заблокированные в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление
Заблокированные в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление - РИА Новости, 19.06.2022
Заблокированные в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление
Противник, заблокированный на химкомбинате "Азот" в городе Северодонецке в ЛНР, оказывает ожесточенное сопротивление, идет бой с применением артиллерии,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:55
2022-06-19T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
вооруженные силы рф
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Противник, заблокированный на химкомбинате "Азот" в городе Северодонецке в ЛНР, оказывает ожесточенное сопротивление, идет бой с применением артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, основная задача союзных сил сейчас - снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через реку Северский Донец со стороны города Лисичанск. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся гражданские лица, которых осажденные используют в качестве живого щита.Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и Лисичанска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220619/donbass-1796531127.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
донбасс
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы рф, донбасс
10:55 19.06.2022
 
Заблокированные в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление

Заблокированные на комбинате "Азот" в Северодонецке военные ВСУ оказывают сопротивление

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Противник, заблокированный на химкомбинате "Азот" в городе Северодонецке в ЛНР, оказывает ожесточенное сопротивление, идет бой с применением артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, основная задача союзных сил сейчас - снизить до нуля возможность снабжения блокированной группировки. Украинские военные пытаются переправлять на "Азот" продовольствие и боеприпасы через реку Северский Донец со стороны города Лисичанск. Ситуация со штурмом осложняется и тем, что на заводе находятся гражданские лица, которых осажденные используют в качестве живого щита.
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
10:52Специальная военная операция на Украине
Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе
Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и Лисичанска.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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