https://ria.ru/20220619/sanktsii-1796510401.html

Американский ученый объяснил, как США "выстрелили себе в ногу" из-за России

Американский ученый объяснил, как США "выстрелили себе в ногу" из-за России - РИА Новости, 19.06.2022

Американский ученый объяснил, как США "выстрелили себе в ногу" из-за России

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу", заявил в эфире Fox News президент Американского... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T03:16

2022-06-19T03:16

2022-06-19T13:09

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу", заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.Как отметил ученый, санкции редко приводят к тому, что государства, на которые они направлены, "меняют свое поведение". "Но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. В случае с Россией это ситуация на Украине", — сказал он.По словам Ругера, ситуация, когда в условиях санкционного давления Россия увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, служит очередным показателем "непреднамеренных последствий", которые стали результатом "некорректных действий"."Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи", — заметил он.Ситуация с санкциями, заявил Ругер, выглядела "крайне предсказуемо", так как ученые изучали данный вопрос в течение десятилетий и выяснили, что политика такого давления зачастую "не особо помогает"."Повторюсь: все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу", — заключил ученый.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в России. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.По словам российского президента, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220617/bayden-1796271106.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

сша

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, санкции в отношении россии