https://ria.ru/20220619/samokat-1796529998.html

В Госдуме предложили сдавать тесты в ГИБДД для управления электросамокатом

В Госдуме предложили сдавать тесты в ГИБДД для управления электросамокатом - РИА Новости, 19.06.2022

В Госдуме предложили сдавать тесты в ГИБДД для управления электросамокатом

Замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков рассказал, что по его мнению, каждому водителю самоката стоит сдавать тесты на вождение в ГИБДД, отвечая в том числе РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:39

2022-06-19T10:39

2022-06-19T10:39

общество

госдума рф

россия

сергей бурлаков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков рассказал, что по его мнению, каждому водителю самоката стоит сдавать тесты на вождение в ГИБДД, отвечая в том числе на вопросы о скоростных ограничениях для данного вида транспорта."Стоит задуматься о вводе обязательного тестирования на право управления такими устройствами. Каждый водитель электросамоката должен с легкостью отвечать на вопросы: как на самокате пересечь пешеходный переход, как вести себя, если на тротуаре многолюдно, как припарковать самокат, какие скоростные и возрастные ограничения существуют в твоём городе. Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование", - сообщил Бурлаков РИА Новости.Водители колесных средств передвижения должны четко знать свои права и обязанности, находясь в любом российском городе, также отметил он.В октябре прошлого года, как следовало из проекта постановления правительства, имевшегося в распоряжении РИА Новости, Минтранс и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения. Документ, в частности, предлагал внести изменения в использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагалось ограничить их максимальную скорость до 25 километров в час, а массу – 35 килограммами, разрешить детям до 7 лет ездить на велосипедах и СИМах по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам. Подросткам старше 14 лет разрешалось двигаться на СИМах по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. Гражданам на самокатах предлагалось запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.Кроме того, в проекте вводился запрет на остановку и движение транспорта на "островках безопасности", максимальная скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов снижалась до 70 километров в час. Также проект уточнял перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автобуса - список дополнялся картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

https://ria.ru/20220617/elektrosamokaty-1795958673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, сергей бурлаков