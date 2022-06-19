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Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста - РИА Новости, 19.06.2022
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Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста
Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста - РИА Новости, 19.06.2022
Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста
Генеральная ассамблея Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в воскресенье переизбрала Франческо Рокку на пост главы... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:50
2022-06-19T18:50
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ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в воскресенье переизбрала Франческо Рокку на пост главы гуманитарной организации.Приоритетами в своей работе переизбранный президент МФКК назвал устранение усиливающихся гуманитарных последствий климатического кризиса, сокращение растущего неравенства в отношении здравоохранения, а также поддержку и защиту мигрантов.Кроме того, Рокка призвал международное сообщество поставить глобальную солидарность на первое место."Политическая, общественная и гуманитарная реакция на украинский кризис показала, что можно сделать, когда человечность и достоинство превыше всего, когда есть глобальная солидарность и воля помогать людям и защищать их", - приводятся слова Рокки в заявлении.Рокка начал работать волонтером в конце 1980-х годов, взаимодействуя с просителями убежища и беженцами в Италии. Он присоединился к итальянскому Красному Кресту в 2007 году и был избран его президентом в 2013 году.Адвокат по образованию, Рокка координировал работу итальянского Красного Креста во время землетрясения в Абруццо и на Гаити, руководил гуманитарной миссией в Грузии в 2008 году и в Иракском Курдистане. В Италии Рокка активно занимался помощью беженцам, которые пытались добраться до берегов Европы по Средиземному морю.
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в мире, италия, абруццо, гаити, красный крест
18:50 19.06.2022
 
Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста

Генассамблея федерации Красного Креста переизбрала Рокку на пост главы организации

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в воскресенье переизбрала Франческо Рокку на пост главы гуманитарной организации.
"Франческо Рокка получил второй четырехлетний срок в качестве президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Господин Рокка был избран представителями 192 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на 23-й генеральной ассамблее МФКК, состоявшейся в Женеве", - сообщили в пресс-службе МФКК.
Приоритетами в своей работе переизбранный президент МФКК назвал устранение усиливающихся гуманитарных последствий климатического кризиса, сокращение растущего неравенства в отношении здравоохранения, а также поддержку и защиту мигрантов.
Кроме того, Рокка призвал международное сообщество поставить глобальную солидарность на первое место.
"Политическая, общественная и гуманитарная реакция на украинский кризис показала, что можно сделать, когда человечность и достоинство превыше всего, когда есть глобальная солидарность и воля помогать людям и защищать их", - приводятся слова Рокки в заявлении.
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Рокка начал работать волонтером в конце 1980-х годов, взаимодействуя с просителями убежища и беженцами в Италии. Он присоединился к итальянскому Красному Кресту в 2007 году и был избран его президентом в 2013 году.
Адвокат по образованию, Рокка координировал работу итальянского Красного Креста во время землетрясения в Абруццо и на Гаити, руководил гуманитарной миссией в Грузии в 2008 году и в Иракском Курдистане. В Италии Рокка активно занимался помощью беженцам, которые пытались добраться до берегов Европы по Средиземному морю.
 
В миреИталияАбруццоГаитиКрасный Крест
 
 
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