https://ria.ru/20220619/rokka-1796589502.html

Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста

Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста - РИА Новости, 19.06.2022

Рокка переизбрали на пост главы Международной Федерации Красного Креста

Генеральная ассамблея Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в воскресенье переизбрала Франческо Рокку на пост главы... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:50

2022-06-19T18:50

2022-06-19T18:50

в мире

италия

абруццо

гаити

красный крест

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ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в воскресенье переизбрала Франческо Рокку на пост главы гуманитарной организации.Приоритетами в своей работе переизбранный президент МФКК назвал устранение усиливающихся гуманитарных последствий климатического кризиса, сокращение растущего неравенства в отношении здравоохранения, а также поддержку и защиту мигрантов.Кроме того, Рокка призвал международное сообщество поставить глобальную солидарность на первое место."Политическая, общественная и гуманитарная реакция на украинский кризис показала, что можно сделать, когда человечность и достоинство превыше всего, когда есть глобальная солидарность и воля помогать людям и защищать их", - приводятся слова Рокки в заявлении.Рокка начал работать волонтером в конце 1980-х годов, взаимодействуя с просителями убежища и беженцами в Италии. Он присоединился к итальянскому Красному Кресту в 2007 году и был избран его президентом в 2013 году.Адвокат по образованию, Рокка координировал работу итальянского Красного Креста во время землетрясения в Абруццо и на Гаити, руководил гуманитарной миссией в Грузии в 2008 году и в Иракском Курдистане. В Италии Рокка активно занимался помощью беженцам, которые пытались добраться до берегов Европы по Средиземному морю.

https://ria.ru/20220515/pomosch-1788629045.html

италия

абруццо

гаити

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, италия, абруццо, гаити, красный крест