https://ria.ru/20220619/putin-1796522758.html

WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров

WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров - РИА Новости, 19.06.2022

WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров

Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу, пишет The Wall Street... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:31

2022-06-19T09:31

2022-06-19T14:23

европа

россия

газпром

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу, пишет The Wall Street Journal."В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года", — говорится в статье.По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии. В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение 28 миллиардов евро, чтобы ограничить цены на газ и предоставить скидки на бензин. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, оказались заморожены российские резервы примерно на 300 миллиардов долларов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и ЕС, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин.Как отмечал Путин, дополнительный негативный вклад в эту ситуацию внесла еще и провальная энергетическая политика Запада, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа. При этом в Москве не раз подчеркивали, что не используют экспорт энергоносителей для того, чтобы кого-то наказывать, а продают их исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html

https://ria.ru/20220617/gaz-1795954639.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, россия, газпром, экономика, владимир путин