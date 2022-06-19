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WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров - РИА Новости, 19.06.2022
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WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров - РИА Новости, 19.06.2022
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров
Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу, пишет The Wall Street... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:31
2022-06-19T14:23
европа
россия
газпром
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу, пишет The Wall Street Journal."В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года", — говорится в статье.По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии. В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение 28 миллиардов евро, чтобы ограничить цены на газ и предоставить скидки на бензин. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, оказались заморожены российские резервы примерно на 300 миллиардов долларов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и ЕС, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин.Как отмечал Путин, дополнительный негативный вклад в эту ситуацию внесла еще и провальная энергетическая политика Запада, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа. При этом в Москве не раз подчеркивали, что не используют экспорт энергоносителей для того, чтобы кого-то наказывать, а продают их исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html
https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html
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европа, россия, газпром, экономика, владимир путин
09:31 19.06.2022 (обновлено: 14:23 19.06.2022)
 
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров

WSJ сообщила об ударе Путина по электоральным рейтингам лидеров Евросоюза с помощью газа

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу, пишет The Wall Street Journal.
"В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года", — говорится в статье.
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По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение 28 миллиардов евро, чтобы ограничить цены на газ и предоставить скидки на бензин.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, оказались заморожены российские резервы примерно на 300 миллиардов долларов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и ЕС, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин.
Как отмечал Путин, дополнительный негативный вклад в эту ситуацию внесла еще и провальная энергетическая политика Запада, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа. При этом в Москве не раз подчеркивали, что не используют экспорт энергоносителей для того, чтобы кого-то наказывать, а продают их исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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