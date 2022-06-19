https://ria.ru/20220619/prestupleniya-1796572988.html

СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины

СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины - РИА Новости, 19.06.2022

СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины

Следственный комитет России даст правовую оценку преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:22

2022-06-19T16:22

2022-06-19T16:22

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ведомство отмечает, что в Никополе Днепропетровской области в школе дислоцированы подразделения украинских военных и территориальной обороны, поблизости от учебного заведения размещена военная техника и артиллерия.Кроме того, в Пархомовке Харьковской области украинские военнослужащие и иностранные наемники разместились в здании дома культуры, а рядом расположены бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО.Отмечается, что в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе, а во дворе разместили вооружение и технику, в Торецке ДНР на электростанции, детских образовательных учреждений военнослужащие украинские военные оборудовали казармы и огневые позиции, в многоэтажном жилом доме соорудили опорный пункт и склады для вооружения."Также стало известно, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных Сил России частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что следователи установят все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений.

https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html

николаев (украина)

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николаев (украина), донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)