СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины
СК расследует преступления со стороны ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел дадут правовую оценку очередным фактам преступлений со стороны ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины, озвученным Министерством обороны России", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в Никополе Днепропетровской области в школе дислоцированы подразделения украинских военных и территориальной обороны, поблизости от учебного заведения размещена военная техника и артиллерия.
Кроме того, в Пархомовке Харьковской области украинские военнослужащие и иностранные наемники разместились в здании дома культуры, а рядом расположены бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО.
"В Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов украинские националисты оборудовали огневые позиции, при этом на крыше одного из зданий размещена зенитная установка. Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах. В Краматорске ДНР на территории детского сада националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - добавляет ведомство.
Отмечается, что в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе, а во дворе разместили вооружение и технику, в Торецке ДНР на электростанции, детских образовательных учреждений военнослужащие украинские военные оборудовали казармы и огневые позиции, в многоэтажном жилом доме соорудили опорный пункт и склады для вооружения.
"Также стало известно, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных Сил России частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что следователи установят все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений.