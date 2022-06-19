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СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/prestupleniya-1796572988.html
СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины
СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины - РИА Новости, 19.06.2022
СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины
Следственный комитет России даст правовую оценку преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:22
2022-06-19T16:22
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ведомство отмечает, что в Никополе Днепропетровской области в школе дислоцированы подразделения украинских военных и территориальной обороны, поблизости от учебного заведения размещена военная техника и артиллерия.Кроме того, в Пархомовке Харьковской области украинские военнослужащие и иностранные наемники разместились в здании дома культуры, а рядом расположены бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО.Отмечается, что в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе, а во дворе разместили вооружение и технику, в Торецке ДНР на электростанции, детских образовательных учреждений военнослужащие украинские военные оборудовали казармы и огневые позиции, в многоэтажном жилом доме соорудили опорный пункт и склады для вооружения."Также стало известно, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных Сил России частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что следователи установят все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений.
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николаев (украина)
донецкая народная республика
россия
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николаев (украина), донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:22 19.06.2022
 
СК расследует преступления ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины

СК расследует преступления со стороны ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел дадут правовую оценку очередным фактам преступлений со стороны ВФУ против мирного населения Донбасса и Украины, озвученным Министерством обороны России", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в Никополе Днепропетровской области в школе дислоцированы подразделения украинских военных и территориальной обороны, поблизости от учебного заведения размещена военная техника и артиллерия.
Кроме того, в Пархомовке Харьковской области украинские военнослужащие и иностранные наемники разместились в здании дома культуры, а рядом расположены бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО.
"В Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов украинские националисты оборудовали огневые позиции, при этом на крыше одного из зданий размещена зенитная установка. Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах. В Краматорске ДНР на территории детского сада националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - добавляет ведомство.
Отмечается, что в Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе, а во дворе разместили вооружение и технику, в Торецке ДНР на электростанции, детских образовательных учреждений военнослужащие украинские военные оборудовали казармы и огневые позиции, в многоэтажном жилом доме соорудили опорный пункт и склады для вооружения.
"Также стало известно, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных Сил России частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что следователи установят все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Донецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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