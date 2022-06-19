https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html

"Ничего общего с современностью". Как и зачем придумали посты

"Ничего общего с современностью". Как и зачем придумали посты - РИА Новости, 19.06.2022

"Ничего общего с современностью". Как и зачем придумали посты

У православных с понедельника начинается Петров пост. Очень часто у верующих возникают вопросы: для чего ограничивать себя в еде, почему одни продукты можно... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:21

религия

рушан аббясов

пророк мухаммед

рим

россия

московская область (подмосковье)

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151514/89/1515148939_0:425:5447:3489_1920x0_80_0_0_972ebd5994857e00b439ae3905e85fb1.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Никита Бизин. У православных с понедельника начинается Петров пост. Очень часто у верующих возникают вопросы: для чего ограничивать себя в еде, почему одни продукты можно есть, а другие — нет. Что интересно, говеют не только христиане, но и приверженцы других религий. Подробнее о традиции и ее истории — в материале РИА Новости.От сорока часов до сорока днейКак возник Петров пост, неясно и по сей день. Считается, что его установили в первые века христианства. Впервые об этом упоминает богослов III века святой Ипполит Римский.Окончательно традиция утвердилась после того, как в IV веке в Константинополе и Риме возвели храмы в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение совершили в день их памяти — 29 июня (12 июля по новому стилю). Примерно с тех пор у верующих появился обычай готовиться к празднику молитвой и воздержанием.Это касается и остальных постов. Перед праздником Рождества Христова возник Рождественский, перед Успением Пресвятой Богородицы — Успенский, а перед Пасхой — Великий.Вообще традиция говеть в преддверии значимых религиозных событий существовала практически с первых лет христианства. Например, в апостольских правилах (древнейшем сборнике канонов) говорится о том, что следует ограничивать себя перед Воскресением. Но длительность периодов воздержания с течением времени сильно менялась.Во II веке перед Пасхой говели всего 40 часов. Столетием позже в некоторых общинах этот срок увеличился до недели. А в IV-V веках Церковь объявила Великий пост обязательным для всех верующих, сделав его сорокадневным. Столько же, по решению Константинопольского собора 1166-го, должен длиться Рождественский. Хотя ранее он ограничивался всего неделей."Увеличение сроков вызвали изменения богослужебного устава. А он изначально регулировал жизнь монастырей, которая тоже менялась. С течением времени эти предписания входили в общественную жизнь и миряне их усваивали. Процесс занял не одно столетие, и причины были различные", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Странное менюНе меньше волнует верующих другой вопрос — почему возникли пищевые ограничения, причем довольно своеобразные. Например, одни продукты в пост есть можно, а другие — нет. Ответ прост, поясняют священнослужители: нужно учитывать исторический контекст."Дело в том, — объясняет отец Макарий, — что правила, закрепленные в Типиконе (богослужебном уставе), касались средиземноморских монастырей, существовавших более тысячи лет назад. Понятно, что к современным реалиям они не имеют никакого отношения. Ничего общего с тем, что мы потребляем сегодня".Отсюда несоответствие — например, в Великий пост нельзя есть рыбу, но можно "гадов морских" (морепродукты). На первый взгляд странно: рыба ведь в разы дешевле моллюсков."Ответ прост. Для древних греков, которые жили морским промыслом, рыба была полноценным и качественным продуктом, а дорогостоящие кальмары и мидии — едой второго сорта", — поясняет иеромонах.То же, подчеркивает он, касается мясного и молочного. Для скотоводческого сообщества это были ценные, высокопитательные, а главное — очень дорогие продукты.Не только в христианствеКак рассказывают библеисты, пост пришел в христианство из иудаизма. О периодах говения упоминается еще в Пятикнижии. Причем объявляли о его начале сами цари.Самый известный у евреев день поста — Йом Кипур (День искупления). Верующие отказываются от еды, питья и супружеской близости, не пользуются горячей водой, кожаной обувью и маслами — от захода солнца до появления на небе звезд вечером следующего дня. То есть более суток.Иудейская традиция предписывает воздерживаться и в другие дни. Но большинство постов длятся только с первых признаков наступающего рассвета до появления звезд.Менее строгие посты, когда запрещены лишь еда и питье, отмечают 3 Тишрея (пост Гедальи), 10 Тевета и 17 Тамуза. Перед Пуримом — пост Эстер в память о событиях, описанных в одноименной книге, а перед Песахом — так называемый пост первенцев.Похожая практика в исламе. Помимо обязательного для всех мусульман воздержания в месяц Рамадан, есть несколько добровольных периодов говения. Длятся они всего один день."Пророк Мухаммед рекомендовал всем поститься по понедельникам и четвергам. Затем — в первый месяц Мухаррам и в те дни, когда наступает полнолуние. Также в канун праздника Курбан-байрам те, кто не смог поехать в хадж, должны быть солидарны с паломниками и держать пост", — рассказывает заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов.В такие дни, добавляет он, верующие сами решают, поститься или нет. Главное — помнить: добровольно воздерживаясь, человек получает награду от Бога. Но если нет, то грехом это не считается."Само же понятие существовало в исламе с самого начала. Коран гласит: "Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан народам до вас". Тем самым подтверждается, что ритуал был в предшествующих религиях — иудаизме и христианстве и ислам его принял", — говорит Рушан Аббясов.С самого начала пост отличала особая строгость — не есть и не пить в течение всего дня. Это, по словам муфтия, символизирует обуздание собственного эго, воспитание силы воли и укрепление в вере.

https://ria.ru/20220508/potomki-1787281344.html

рим

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рушан аббясов, пророк мухаммед, рим, россия, московская область (подмосковье), аналитика - религия и мировоззрение