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﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/plen-1796616561.html
﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих
﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих - РИА Новости, 19.06.2022
﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих
Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:51
2022-06-19T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн — РИА Новости. Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.На опубликованном видео пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли "пушечного мяса"."Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием &lt;...&gt; Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер", — написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796601641.html
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
21:51 19.06.2022 (обновлено: 22:42 19.06.2022)
 
﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих

Глава Чечни Кадыров сообщил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн — РИА Новости. Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
На опубликованном видео пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли "пушечного мяса".
"Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер", — написал Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
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