https://ria.ru/20220619/plen-1796616561.html

﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих

﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих - РИА Новости, 19.06.2022

﻿Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих

Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:51

2022-06-19T21:51

2022-06-19T22:42

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 19 июн — РИА Новости. Очередная группы украинских военных сдалась в плен в поселке Врубовка в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.На опубликованном видео пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли "пушечного мяса"."Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер", — написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Так, в ДНР уже освобождены Волноваха, стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796601641.html

https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина