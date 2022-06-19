https://ria.ru/20220619/plen-1796506219.html

Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара"

Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара" - РИА Новости, 19.06.2022

Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара"

Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:50

2022-06-19T00:50

2022-06-19T10:57

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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Кроме того, двоих украинских военнопленных отправили в Луганск из соседнего с Северодонецком города Рубежное.Источник РИА Новости рассказал также, что сейчас идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино. По его информации, накануне российская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков, что позволило силам ЛНР развить наступление.Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 18 июня сообщил об освобождении Метелкино. По его словам, в боях за село украинские силовики потеряли за последнюю неделю от 600 до 700 человек убитыми и ранеными.Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/peregovory-1796382173.html

северодонецк

луганская народная республика

луганск

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Максим Горбачев

в мире, северодонецк, луганская народная республика, луганск, украина