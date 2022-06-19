00:50 19.06.2022 (обновлено: 10:57 19.06.2022)
Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара"
Офицер украинского батальона "Айдар" сдался в плен под Северодонецком
© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона "Айдар". Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, двоих украинских военнопленных отправили в Луганск из соседнего с Северодонецком города Рубежное.
Источник РИА Новости рассказал также, что сейчас идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино. По его информации, накануне российская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков, что позволило силам ЛНР развить наступление.
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 18 июня сообщил об освобождении Метелкино. По его словам, в боях за село украинские силовики потеряли за последнюю неделю от 600 до 700 человек убитыми и ранеными.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.