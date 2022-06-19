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Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара" - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/plen-1796506219.html
Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара"
Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара" - РИА Новости, 19.06.2022
Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара"
Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:50
2022-06-19T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
луганск
украина
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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Кроме того, двоих украинских военнопленных отправили в Луганск из соседнего с Северодонецком города Рубежное.Источник РИА Новости рассказал также, что сейчас идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино. По его информации, накануне российская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков, что позволило силам ЛНР развить наступление.Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 18 июня сообщил об освобождении Метелкино. По его словам, в боях за село украинские силовики потеряли за последнюю неделю от 600 до 700 человек убитыми и ранеными.Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/peregovory-1796382173.html
северодонецк
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луганск
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, луганск, украина
00:50 19.06.2022 (обновлено: 10:57 19.06.2022)
 
Источник: под Северодонецком попал в плен офицер "Айдара"

Офицер украинского батальона "Айдар" сдался в плен под Северодонецком

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона "Айдар". Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, двоих украинских военнопленных отправили в Луганск из соседнего с Северодонецком города Рубежное.
Источник РИА Новости рассказал также, что сейчас идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино. По его информации, накануне российская армия нанесла ракетный удар по позициям боевиков, что позволило силам ЛНР развить наступление.
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:53Специальная военная операция на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 18 июня сообщил об освобождении Метелкино. По его словам, в боях за село украинские силовики потеряли за последнюю неделю от 600 до 700 человек убитыми и ранеными.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. Российские войска и подразделения ЛНР освободили городские кварталы и заблокировали боевиков националистических батальонов на территории завода "Азот".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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