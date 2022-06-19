https://ria.ru/20220619/pkhuket-1796162546.html
В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй
В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй - РИА Новости, 19.06.2022
В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй
В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй, сообщает издание РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:05
2022-06-19T00:05
2022-06-19T00:05
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй, сообщает издание "Новости Пхукета".Организаторы обещают яркий, разнообразный фестиваль дружбы народов на свежем воздухе.Лучшие рестораны острова приготовят традиционные восточные блюда: эчпочмак, чак-чак, бэлиш.Также в программе — праздничный концерт с национальными песнями и танцами татар и башкир, в том числе в исполнении тайцев."Те, кто хочет унести домой не только впечатления, но и подарки, обязательно участвуйте в конкурсах и соревнования. Развлечения подготовлены как для взрослых, так и для детей", – говорят учредители.На праздник рекомендуется приходить голодными и в удобной обуви. Также стоит захватить с собой циновки и прочие полезные для пикника вещи.
https://ria.ru/20220617/tailand-1796020600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй
На Пхукете впервые пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй, сообщает
издание "Новости Пхукета".
Организаторы обещают яркий, разнообразный фестиваль дружбы народов на свежем воздухе.
Лучшие рестораны острова приготовят традиционные восточные блюда: эчпочмак, чак-чак, бэлиш.
Также в программе — праздничный концерт с национальными песнями и танцами татар и башкир, в том числе в исполнении тайцев.
"Те, кто хочет унести домой не только впечатления, но и подарки, обязательно участвуйте в конкурсах и соревнования. Развлечения подготовлены как для взрослых, так и для детей", – говорят учредители.
На праздник рекомендуется приходить голодными и в удобной обуви. Также стоит захватить с собой циновки и прочие полезные для пикника вещи.