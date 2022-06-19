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В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй - РИА Новости, 19.06.2022
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Туризм
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В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй
В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй - РИА Новости, 19.06.2022
В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй
В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй, сообщает издание РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:05
2022-06-19T00:05
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пхукет (остров)
пхукет (провинция)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй, сообщает издание "Новости Пхукета".Организаторы обещают яркий, разнообразный фестиваль дружбы народов на свежем воздухе.Лучшие рестораны острова приготовят традиционные восточные блюда: эчпочмак, чак-чак, бэлиш.Также в программе — праздничный концерт с национальными песнями и танцами татар и башкир, в том числе в исполнении тайцев."Те, кто хочет унести домой не только впечатления, но и подарки, обязательно участвуйте в конкурсах и соревнования. Развлечения подготовлены как для взрослых, так и для детей", – говорят учредители.На праздник рекомендуется приходить голодными и в удобной обуви. Также стоит захватить с собой циновки и прочие полезные для пикника вещи.
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пхукет (остров)
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00:05 19.06.2022
 
В Таиланде впервые отпразднуют Сабантуй

На Пхукете впервые пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй

© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанкПраздник Сабантуй в регионах РФ
Праздник Сабантуй в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Андрей Бок
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В воскресенье, 19 июня, на территории школы BCIS в Чалонге пройдет первый на Пхукете и в Таиланде праздник татаро-башкирской культуры Сабантуй, сообщает издание "Новости Пхукета".
Организаторы обещают яркий, разнообразный фестиваль дружбы народов на свежем воздухе.
Лучшие рестораны острова приготовят традиционные восточные блюда: эчпочмак, чак-чак, бэлиш.
Также в программе — праздничный концерт с национальными песнями и танцами татар и башкир, в том числе в исполнении тайцев.
"Те, кто хочет унести домой не только впечатления, но и подарки, обязательно участвуйте в конкурсах и соревнования. Развлечения подготовлены как для взрослых, так и для детей", – говорят учредители.
На праздник рекомендуется приходить голодными и в удобной обуви. Также стоит захватить с собой циновки и прочие полезные для пикника вещи.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыТаиландПхукет (остров)Пхукет (провинция)Республика Татарстан (Татарстан)Республика Башкортостанкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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