https://ria.ru/20220619/paraplan-1796519689.html

В Омской области двое мужчин разбились на параплане

В Омской области двое мужчин разбились на параплане - РИА Новости, 19.06.2022

В Омской области двое мужчин разбились на параплане

Двое мужчин погибли во время падения параплана неподалеку от села Малокулачье в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:45

2022-06-19T08:45

2022-06-19T14:29

происшествия

омская область

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ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибли во время падения параплана неподалеку от села Малокулачье в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД.Сообщение о инциденте поступило в полицию сегодня, 19 июня, около 8.00 (5.00 мск) от местных рыбаков."Двое мужчин не справились с управлением воздушного транспортного средства параплан и разбились при ударе об землю. В районе села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали погибшие", - пояснили в пресс-службе.На месте падения параплана работает следственно-оперативная группа полиции. Установлена личность одного из мужчин - 57-летнего жителя города Омска. Личность второго погибшего устанавливается. Расследование продолжается.Позже стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после инцидента с гибелью двух мужчин во время падения параплана.Отмечается, что в воскресенье утром в деревне Малокулачье Омской области при посадке произошло падение параплана, в результате чего летательный аппарат перевернулся и его конструкцией накрыло летевших на нем двух мужчин 1964 и 1967 года рождения, которые погибли на месте."По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220315/sochi-1778261812.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область