https://ria.ru/20220619/paraplan-1796519689.html
В Омской области двое мужчин разбились на параплане
В Омской области двое мужчин разбились на параплане - РИА Новости, 19.06.2022
В Омской области двое мужчин разбились на параплане
Двое мужчин погибли во время падения параплана неподалеку от села Малокулачье в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T08:45
2022-06-19T08:45
2022-06-19T14:29
происшествия
омская область
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ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибли во время падения параплана неподалеку от села Малокулачье в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД.Сообщение о инциденте поступило в полицию сегодня, 19 июня, около 8.00 (5.00 мск) от местных рыбаков."Двое мужчин не справились с управлением воздушного транспортного средства параплан и разбились при ударе об землю. В районе села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали погибшие", - пояснили в пресс-службе.На месте падения параплана работает следственно-оперативная группа полиции. Установлена личность одного из мужчин - 57-летнего жителя города Омска. Личность второго погибшего устанавливается. Расследование продолжается.Позже стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после инцидента с гибелью двух мужчин во время падения параплана.Отмечается, что в воскресенье утром в деревне Малокулачье Омской области при посадке произошло падение параплана, в результате чего летательный аппарат перевернулся и его конструкцией накрыло летевших на нем двух мужчин 1964 и 1967 года рождения, которые погибли на месте."По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/sochi-1778261812.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
08:45 19.06.2022 (обновлено: 14:29 19.06.2022)
В Омской области двое мужчин разбились на параплане
Двое мужчин разбились при падении параплана недалеко от омского села Большекулачье
ОМСК, 19 июн - РИА Новости.
Двое мужчин погибли во время падения параплана неподалеку от села Малокулачье в Омской области, рассказали
журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение о инциденте поступило в полицию сегодня, 19 июня, около 8.00 (5.00 мск) от местных рыбаков.
"Двое мужчин не справились с управлением воздушного транспортного средства параплан и разбились при ударе об землю. В районе села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали погибшие", - пояснили в пресс-службе.
На месте падения параплана работает следственно-оперативная группа полиции. Установлена личность одного из мужчин - 57-летнего жителя города Омска
. Личность второго погибшего устанавливается. Расследование продолжается.
Позже стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
после инцидента с гибелью двух мужчин во время падения параплана.
Отмечается, что в воскресенье утром в деревне Малокулачье Омской области при посадке произошло падение параплана, в результате чего летательный аппарат перевернулся и его конструкцией накрыло летевших на нем двух мужчин 1964 и 1967 года рождения, которые погибли на месте.
"По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.