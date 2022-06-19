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Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиакеросин в России - РИА Новости, 19.06.2022
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Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиакеросин в России
Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиакеросин в России - РИА Новости, 19.06.2022
Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиакеросин в России
В России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиационный керосин. С таким заявлением в интервью РБК выступил глава Федеральной антимонопольной службы... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T02:44
2022-06-19T10:18
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
авиация
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиационный керосин. С таким заявлением в интервью РБК выступил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.Однако, отметил Шаскольский, такое положение вещей не влияет на стоимость авиабилетов. По его словам, этому способствует особый механизм демпфера, благодаря которому авиакомпаниям возвращается часть средств.По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за тонну. Ведомство, заверил глава ФАС, следит за развитием ситуации.Ранее Росавиация напомнила перевозчикам, что рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан.Международная ассоциация воздушного транспорта, в свою очередь, сообщила, что высокие цены на авиакеросин и инфляция — это повод для беспокойства в ближайшие месяцы.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), авиация
02:44 19.06.2022 (обновлено: 10:18 19.06.2022)
 
Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиакеросин в России

Глава ФАС Шаскольский назвал рост цен на авиакеросин при снижении спроса парадоксальным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаправка пассажирского самолета
Заправка пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиационный керосин. С таким заявлением в интервью РБК выступил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается", — сказал он.

Однако, отметил Шаскольский, такое положение вещей не влияет на стоимость авиабилетов. По его словам, этому способствует особый механизм демпфера, благодаря которому авиакомпаниям возвращается часть средств.
По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за тонну. Ведомство, заверил глава ФАС, следит за развитием ситуации.
Ранее Росавиация напомнила перевозчикам, что рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным, авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан.
Международная ассоциация воздушного транспорта, в свою очередь, сообщила, что высокие цены на авиакеросин и инфляция — это повод для беспокойства в ближайшие месяцы.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Авиация
 
 
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