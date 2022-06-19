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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T06:10

2022-06-19T06:10

2022-06-19T08:08

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в ДНР, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 05.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Позднее в представительстве сообщили, что в 06.40 зафиксирован еще один обстрел в направлении Пантелеймоновки, "выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра".

https://ria.ru/20220619/postradavshie-1796506106.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика