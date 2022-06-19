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Финляндия и Швеция продолжат переговоры по НАТО с Турцией в понедельник - РИА Новости, 19.06.2022
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Финляндия и Швеция продолжат переговоры по НАТО с Турцией в понедельник
Финляндия и Швеция продолжат переговоры по НАТО с Турцией в понедельник - РИА Новости, 19.06.2022
Финляндия и Швеция продолжат переговоры по НАТО с Турцией в понедельник
Переговоры делегаций Финляндии и Швеции с Турцией о членстве в НАТО пройдут в понедельник в Брюсселе, сообщает в воскресенье канцелярия президента Финляндии. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:17
2022-06-19T15:17
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
рабочая партия курдистана
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июн — РИА Новости. Переговоры делегаций Финляндии и Швеции с Турцией о членстве в НАТО пройдут в понедельник в Брюсселе, сообщает в воскресенье канцелярия президента Финляндии."Обсуждения на официальном уровне между Финляндией, Швецией и Турцией продолжатся завтра, в понедельник, в Брюсселе, принимающей стороной будет Секретариат НАТО", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана
15:17 19.06.2022
 
Финляндия и Швеция продолжат переговоры по НАТО с Турцией в понедельник

Канцелярия Ниинисте: Финляндия и Швеция продолжат переговоры по НАТО с Турцией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июн — РИА Новости. Переговоры делегаций Финляндии и Швеции с Турцией о членстве в НАТО пройдут в понедельник в Брюсселе, сообщает в воскресенье канцелярия президента Финляндии.
"Обсуждения на официальном уровне между Финляндией, Швецией и Турцией продолжатся завтра, в понедельник, в Брюсселе, принимающей стороной будет Секретариат НАТО", - говорится в сообщении.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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В миреФинляндияШвецияТурцияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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