https://ria.ru/20220619/nato-1796516149.html
Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности
Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности - РИА Новости, 19.06.2022
Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности
На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T07:24
2022-06-19T07:24
2022-06-19T10:20
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.При этом Столтенберг вновь отметил, что в альянсе не видят "более высокого уровня готовности российских ядерных сил".Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.Столтенберг подчеркнул также, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но не будет посылать туда своих военнослужащих. Он выразил уверенность, что с увеличением поставок оружия возрастает вероятность того, что Украина сможет выбить российские войска из Донбасса, но призвал быть готовым к тому, что конфликт затянется на годы.В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг уже заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе.Саммит НАТО запланирован в Мадриде на конец июня.В России неоднократно отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Что касается накачивания Украины вооружениями, то в Москве подчеркивали, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нато, россия
07:24 19.06.2022 (обновлено: 10:20 19.06.2022)
Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности
Генсек НАТО Столтенберг: участники саммита альянса назовут Россию угрозой безопасности
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил
генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
"Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности", — сказал он.
При этом Столтенберг вновь отметил, что в альянсе не видят "более высокого уровня готовности российских ядерных сил".
Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай
, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.
Столтенберг подчеркнул также, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но не будет посылать туда своих военнослужащих. Он выразил уверенность, что с увеличением поставок оружия возрастает вероятность того, что Украина сможет выбить российские войска из Донбасса, но призвал быть готовым к тому, что конфликт затянется на годы.
В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг уже заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе.
Саммит НАТО запланирован в Мадриде
на конец июня.
В России неоднократно отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе
. Что касается накачивания Украины вооружениями, то в Москве подчеркивали, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.