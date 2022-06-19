https://ria.ru/20220619/nato-1796516149.html

Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности

Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности - РИА Новости, 19.06.2022

Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности

На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T07:24

2022-06-19T07:24

2022-06-19T10:20

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нато

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.При этом Столтенберг вновь отметил, что в альянсе не видят "более высокого уровня готовности российских ядерных сил".Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.Столтенберг подчеркнул также, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но не будет посылать туда своих военнослужащих. Он выразил уверенность, что с увеличением поставок оружия возрастает вероятность того, что Украина сможет выбить российские войска из Донбасса, но призвал быть готовым к тому, что конфликт затянется на годы.В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг уже заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе.Саммит НАТО запланирован в Мадриде на конец июня.В России неоднократно отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Что касается накачивания Украины вооружениями, то в Москве подчеркивали, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220618/nato-1796442538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, россия