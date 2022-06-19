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Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье - РИА Новости, 19.06.2022
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Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье - РИА Новости, 19.06.2022
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье
Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:40
2022-06-19T09:40
москва
московская область (подмосковье)
общество
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, кое-где не обойдется без небольших дождей. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. В Москве плюс 22-24, в Подмосковье 19-24", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным порывистым 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество, центр "фобос", евгений тишковец
09:40 19.06.2022
 
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье

Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидается облачная с прояснениями погода

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, кое-где не обойдется без небольших дождей. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. В Москве плюс 22-24, в Подмосковье 19-24", - сообщил Тишковец.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным порывистым 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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