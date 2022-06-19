https://ria.ru/20220619/moskva-1796523798.html

Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье

Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье - РИА Новости, 19.06.2022

Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье

Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:40

2022-06-19T09:40

2022-06-19T09:40

москва

московская область (подмосковье)

общество

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, кое-где не обойдется без небольших дождей. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. В Москве плюс 22-24, в Подмосковье 19-24", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным порывистым 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, центр "фобос", евгений тишковец