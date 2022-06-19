https://ria.ru/20220619/moskva-1796523798.html
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье - РИА Новости, 19.06.2022
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье
Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:40
2022-06-19T09:40
2022-06-19T09:40
москва
московская область (подмосковье)
общество
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, кое-где не обойдется без небольших дождей. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. В Москве плюс 22-24, в Подмосковье 19-24", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным порывистым 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам пообещали облачную с прояснениями погоду в воскресенье
Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидается облачная с прояснениями погода