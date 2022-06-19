https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796569483.html

Участников марша ЛГБТ-активистов в Кишиневе освистали прохожие

Участников марша ЛГБТ-активистов в Кишиневе освистали прохожие - РИА Новости, 19.06.2022

Участников марша ЛГБТ-активистов в Кишиневе освистали прохожие

"Марш солидарности" в Кишиневе, организованный ЛГБТ-сообществом, продлился около часа, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:48

2022-06-19T15:48

2022-06-19T15:48

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. "Марш солидарности" в Кишиневе, организованный ЛГБТ-сообществом, продлился около часа, сообщает корреспондент РИА Новости.В шествии участвовали порядка двухсот активистов, их сопровождали около 1500 полицейских при полной защитной экипировке на случай столкновения с противниками акции. Сотни правоохранителей стояли на пересечениях улиц, обеспечивая движение активистов ЛГБТ.Колонна двигалась по центру города - с улицы Бухарестcкой, а конечной точкой маршрута стал "Сквер Европы".В это время двумя кварталами ниже проходила акция противников марша. Полиция перекрыла им дорогу. Массовых столкновений удалось избежать, однако на нескольких этапах маршрута участников шествия освистали прохожие.Мэр Кишинева Ион Чебан, который ранее запретил мероприятие активистов ЛГБТ, написал в соцсетях, что правительство создало все условия для проведения этого марша - были приостановлены работы по благоустройству территории и перекрыты улицы.Колонну "Марша солидарности" возглавляли представители общественной организации "Гендердок -М", депутаты парламента от правящей партии "Действие и солдидарности", представители дипмисcии Великобритании, США и других западных стран.

https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html

молдавия

кишинев

бухарест

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, бухарест, великобритания