https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796543208.html
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ - РИА Новости, 19.06.2022
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ
В Кишиневе несколько сотен человек протестуют против шествия активистов ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:21
2022-06-19T12:21
2022-06-19T12:52
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В Кишиневе несколько сотен человек протестуют против шествия активистов ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости.Они собрались в центре города, у памятника Стефану Великому. Среди манифестантов — представители Общества Блаженной Матроны Московской (организации, действующей в рамках Молдавской митрополии). Пикетчики держат плакаты "Остановите пропаганду гомосексуализма"."Мы выступаем против пропаганды ЛГБТ. Все наши предки были христианами, разумными людьми... Почему у нас такое происходит?" — заявил один из выступивших на митинге.Акция проходит мирно, полиция не вмешивается. Само шествие активистов ЛГБТ должно пройти по другой улице, но там сегодня начался ремонт, о котором предупреждал мэр Кишинева.C 16 по 18 июня организация "Гендердок-М" проводила в столице Молдавии ЛГБТ-фестиваль под названием "Марш солидарности". Сегодняшнее шествие должно стать его завершением. Организаторы митинга и митрополия Молдавии просили власти запретить это мероприятие, но мэрия отклонила запрос.
https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html
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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан
12:21 19.06.2022 (обновлено: 12:52 19.06.2022)
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ
Верующие собрались в центре Кишинева на протест против шествия ЛГБТ