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В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ - РИА Новости, 19.06.2022
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В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ - РИА Новости, 19.06.2022
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ
В Кишиневе несколько сотен человек протестуют против шествия активистов ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:21
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В Кишиневе несколько сотен человек протестуют против шествия активистов ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости.Они собрались в центре города, у памятника Стефану Великому. Среди манифестантов — представители Общества Блаженной Матроны Московской (организации, действующей в рамках Молдавской митрополии). Пикетчики держат плакаты "Остановите пропаганду гомосексуализма"."Мы выступаем против пропаганды ЛГБТ. Все наши предки были христианами, разумными людьми... Почему у нас такое происходит?" — заявил один из выступивших на митинге.Акция проходит мирно, полиция не вмешивается. Само шествие активистов ЛГБТ должно пройти по другой улице, но там сегодня начался ремонт, о котором предупреждал мэр Кишинева.C 16 по 18 июня организация "Гендердок-М" проводила в столице Молдавии ЛГБТ-фестиваль под названием "Марш солидарности". Сегодняшнее шествие должно стать его завершением. Организаторы митинга и митрополия Молдавии просили власти запретить это мероприятие, но мэрия отклонила запрос.
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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан
12:21 19.06.2022 (обновлено: 12:52 19.06.2022)
 
В Кишиневе верующие вышли на протест против шествия ЛГБТ

Верующие собрались в центре Кишинева на протест против шествия ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В Кишиневе несколько сотен человек протестуют против шествия активистов ЛГБТ, передает корреспондент РИА Новости.
Они собрались в центре города, у памятника Стефану Великому. Среди манифестантов — представители Общества Блаженной Матроны Московской (организации, действующей в рамках Молдавской митрополии). Пикетчики держат плакаты "Остановите пропаганду гомосексуализма".
"Мы выступаем против пропаганды ЛГБТ. Все наши предки были христианами, разумными людьми... Почему у нас такое происходит?" — заявил один из выступивших на митинге.
Акция проходит мирно, полиция не вмешивается. Само шествие активистов ЛГБТ должно пройти по другой улице, но там сегодня начался ремонт, о котором предупреждал мэр Кишинева.
C 16 по 18 июня организация "Гендердок-М" проводила в столице Молдавии ЛГБТ-фестиваль под названием "Марш солидарности". Сегодняшнее шествие должно стать его завершением. Организаторы митинга и митрополия Молдавии просили власти запретить это мероприятие, но мэрия отклонила запрос.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 17:21
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В миреМолдавияКишиневИон Чебан
 
 
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