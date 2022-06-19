https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html
В Молдавии запретили российские новостные программы
В Молдавии запретили российские новостные программы - РИА Новости, 19.06.2022
В Молдавии запретили российские новостные программы
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:47
2022-06-19T09:47
2022-06-19T11:05
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майя санду
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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.Она отметила, что в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в "Официальном вестнике", после чего он вступит в силу. "Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период", — сказала Вицу.По ее словам, ситуация на Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.Второго июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Подобный запрет, направленный на борьбу с "иностранной пропагандой", уже принимался в 2017 году, но в декабре 2020-го его отменили по инициативе Соцпартии.Сейчас в Молдавии политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795950547.html
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду
09:47 19.06.2022 (обновлено: 11:05 19.06.2022)
В Молдавии запретили российские новостные программы
Президент Молдавии Санду подписала закон о запрете российских новостных программ
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила
глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.
Она отметила, что в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в "Официальном вестнике", после чего он вступит в силу.
"Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период", — сказала Вицу.
По ее словам, ситуация на Украине
вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.
Второго июня парламент Молдавии
принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России
. Подобный запрет, направленный на борьбу с "иностранной пропагандой", уже принимался в 2017 году, но в декабре 2020-го его отменили по инициативе Соцпартии.
Сейчас в Молдавии политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.