https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html

В Молдавии запретили российские новостные программы

В Молдавии запретили российские новостные программы - РИА Новости, 19.06.2022

В Молдавии запретили российские новостные программы

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:47

2022-06-19T09:47

2022-06-19T11:05

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молдавия

россия

украина

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.Она отметила, что в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в "Официальном вестнике", после чего он вступит в силу. "Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период", — сказала Вицу.По ее словам, ситуация на Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.Второго июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Подобный запрет, направленный на борьбу с "иностранной пропагандой", уже принимался в 2017 году, но в декабре 2020-го его отменили по инициативе Соцпартии.Сейчас в Молдавии политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795950547.html

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, россия, украина, майя санду