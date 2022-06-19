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Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/minomety-1796540772.html
Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы
Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы
Украинские военные под Северодонецком применяют бесшумные минометы польского производства против мирного населения, рассказали РИА Новости жители прифронтового... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:59
2022-06-19T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
польша
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ПУРДОВКА (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Украинские военные под Северодонецком применяют бесшумные минометы польского производства против мирного населения, рассказали РИА Новости жители прифронтового села Пурдовка.По их словам, несколько дней назад в результате обстрела погибла женщина."Такие прилетают… особенно вот эти, польские. У меня соседка - ее убило", - рассказала жительница села Валентина.Речь идет о 60-миллиметровых минометах LMP-2017, которые производят в польском городе Тарнув. При подрыве мина распадается на полторы тысячи поражающих элементов. Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, особенность данного вида оружия заключается в том, что при стрельбе не слышно "выхода" мины, в результате сложно сориентироваться и вовремя укрыться от попадания.В Северодонецке под контролем украинских военных остается обширная территория химкомбината "Азот", откуда они ведут обстрелы города. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796554398.html
https://ria.ru/20220619/bolnitsa-1796535623.html
луганская народная республика
северодонецк
польша
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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"Не слышно выхода, сразу прилет" – жители ЛНР о применении ВСУ бесшумных минометов
"Не слышно выхода, сразу прилет" – жители ЛНР о применении ВСУ бесшумных минометов
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, польша
11:59 19.06.2022 (обновлено: 13:57 19.06.2022)
 
Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы

Украинские военные под Северодонецком применяют бесшумные минометы польского производства

Читать ria.ru в
ПУРДОВКА (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Украинские военные под Северодонецком применяют бесшумные минометы польского производства против мирного населения, рассказали РИА Новости жители прифронтового села Пурдовка.
По их словам, несколько дней назад в результате обстрела погибла женщина.
"Такие прилетают… особенно вот эти, польские. У меня соседка - ее убило", - рассказала жительница села Валентина.
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13:50Специальная военная операция на Украине
Чеченские бойцы нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения
Речь идет о 60-миллиметровых минометах LMP-2017, которые производят в польском городе Тарнув. При подрыве мина распадается на полторы тысячи поражающих элементов. Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, особенность данного вида оружия заключается в том, что при стрельбе не слышно "выхода" мины, в результате сложно сориентироваться и вовремя укрыться от попадания.
В Северодонецке под контролем украинских военных остается обширная территория химкомбината "Азот", откуда они ведут обстрелы города. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПольша
 
 
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