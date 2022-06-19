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Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы

Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские военные применяют под Северодонецком бесшумные минометы

Украинские военные под Северодонецком применяют бесшумные минометы польского производства против мирного населения, рассказали РИА Новости жители прифронтового... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:59

2022-06-19T11:59

2022-06-19T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ПУРДОВКА (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Украинские военные под Северодонецком применяют бесшумные минометы польского производства против мирного населения, рассказали РИА Новости жители прифронтового села Пурдовка.По их словам, несколько дней назад в результате обстрела погибла женщина."Такие прилетают… особенно вот эти, польские. У меня соседка - ее убило", - рассказала жительница села Валентина.Речь идет о 60-миллиметровых минометах LMP-2017, которые производят в польском городе Тарнув. При подрыве мина распадается на полторы тысячи поражающих элементов. Как рассказали бойцы Народной милиции ЛНР, особенность данного вида оружия заключается в том, что при стрельбе не слышно "выхода" мины, в результате сложно сориентироваться и вовремя укрыться от попадания.В Северодонецке под контролем украинских военных остается обширная территория химкомбината "Азот", откуда они ведут обстрелы города. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796554398.html

https://ria.ru/20220619/bolnitsa-1796535623.html

луганская народная республика

северодонецк

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не слышно выхода, сразу прилет" – жители ЛНР о применении ВСУ бесшумных минометов "Не слышно выхода, сразу прилет" – жители ЛНР о применении ВСУ бесшумных минометов 2022-06-19T11:59 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, польша