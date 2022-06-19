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Минобороны показало пуск "Калибров" по военным объектам Украины
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным объектам Украины - РИА Новости, 19.06.2022
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным объектам Украины
Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя ракетами "Калибр" по целям на территории Украины, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:18
2022-06-19T15:18
2022-06-19T15:25
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя ракетами "Калибр" по целям на территории Украины, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", - уточнили в Минобороны.Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили, что "Калибрами" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Корме того, ударами "Калибров" в Николаеве были уничтожены 10 гаубиц М777 и до 20 западных бронемашин, поставленных на Украину.
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Кадры ударов "Калибрами" по украинскому пункту с генералами и заводу с гаубицами США
Кадры ударов "Калибрами" по украинскому пункту с генералами и заводу с гаубицами США
2022-06-19T15:18
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в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, черное море, вооруженные силы украины, александрия
15:18 19.06.2022 (обновлено: 15:25 19.06.2022)
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным объектам Украины
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным объектам Украины с фрегата в Черном море