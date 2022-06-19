https://ria.ru/20220619/minoborony-1796550005.html
Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ
Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ
Российский флот ударами "Калибров" уничтожил пункт управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:19
2022-06-19T13:19
2022-06-19T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил пункт управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях", - сообщили в Минобороны.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
13:19 19.06.2022 (обновлено: 13:53 19.06.2022)
Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ
Российский флот уничтожил "Калибрами" офицеров ВСУ, действующих в Николаеве и Запорожье