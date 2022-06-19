https://ria.ru/20220619/minoborony-1796550005.html

Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ

Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022

Российский флот "Калибрами" уничтожил офицеров из Генштаба ВСУ

Российский флот ударами "Калибров" уничтожил пункт управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:19

2022-06-19T13:19

2022-06-19T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790109346_0:211:1503:1057_1920x0_80_0_0_156af2168cca25ac66d75177e2a90668.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил пункт управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях", - сообщили в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков