https://ria.ru/20220619/mediki-1796538832.html
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:46
2022-06-19T11:46
2022-06-19T11:46
россия
москва
общество
сергей собянин
день медицинского работника в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ded1eda46d7b5a9af6ab7dad63d2ee20.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков, данная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра."Медики - единственные в мире специалисты, которые сопровождают человека от его первого до последнего дыхания. И делают все возможное - и невозможное - для того, чтобы эти два события разделили многие десятилетия. Вы неустанно заботитесь о здоровье людей, помогаете им справиться с недугами, возвращаете пациентам радость и полноту жизни. Вам доверяют, вас ценят, вами гордятся. В период пандемии московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек, и это настоящий профессиональный подвиг", - говорится в сообщении.Он добавил, что правительство Москвы будет и дальше в приоритетном порядке заниматься развитием столичного здравоохранения. Будет продолжено строительство и оснащение современным оборудованием новых больниц и поликлиник. А также мэр пообещал заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков.
https://ria.ru/20220619/medrabotniki-1796038806.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086553_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_22f68ffaf7c7837c8e6e2615d33e6d85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, сергей собянин, день медицинского работника в россии
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Собянин поздравил столичных медиков с профессиональным праздником