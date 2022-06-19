https://ria.ru/20220619/mediki-1796538832.html

Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022

Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:46

2022-06-19T11:46

2022-06-19T11:46

россия

москва

общество

сергей собянин

день медицинского работника в россии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков, данная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра."Медики - единственные в мире специалисты, которые сопровождают человека от его первого до последнего дыхания. И делают все возможное - и невозможное - для того, чтобы эти два события разделили многие десятилетия. Вы неустанно заботитесь о здоровье людей, помогаете им справиться с недугами, возвращаете пациентам радость и полноту жизни. Вам доверяют, вас ценят, вами гордятся. В период пандемии московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек, и это настоящий профессиональный подвиг", - говорится в сообщении.Он добавил, что правительство Москвы будет и дальше в приоритетном порядке заниматься развитием столичного здравоохранения. Будет продолжено строительство и оснащение современным оборудованием новых больниц и поликлиник. А также мэр пообещал заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков.

https://ria.ru/20220619/medrabotniki-1796038806.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, общество, сергей собянин, день медицинского работника в россии