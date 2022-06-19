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Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022
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Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:46
2022-06-19T11:46
россия
москва
общество
сергей собянин
день медицинского работника в россии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков, данная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра."Медики - единственные в мире специалисты, которые сопровождают человека от его первого до последнего дыхания. И делают все возможное - и невозможное - для того, чтобы эти два события разделили многие десятилетия. Вы неустанно заботитесь о здоровье людей, помогаете им справиться с недугами, возвращаете пациентам радость и полноту жизни. Вам доверяют, вас ценят, вами гордятся. В период пандемии московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек, и это настоящий профессиональный подвиг", - говорится в сообщении.Он добавил, что правительство Москвы будет и дальше в приоритетном порядке заниматься развитием столичного здравоохранения. Будет продолжено строительство и оснащение современным оборудованием новых больниц и поликлиник. А также мэр пообещал заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков.
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россия, москва, общество, сергей собянин, день медицинского работника в россии
11:46 19.06.2022
 
Собянин поздравил столичных медработников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Собянин поздравил столичных медиков с профессиональным праздником

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника и отметил, что правительство будет заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков, данная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра.
"Медики - единственные в мире специалисты, которые сопровождают человека от его первого до последнего дыхания. И делают все возможное - и невозможное - для того, чтобы эти два события разделили многие десятилетия. Вы неустанно заботитесь о здоровье людей, помогаете им справиться с недугами, возвращаете пациентам радость и полноту жизни. Вам доверяют, вас ценят, вами гордятся. В период пандемии московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек, и это настоящий профессиональный подвиг", - говорится в сообщении.
Он добавил, что правительство Москвы будет и дальше в приоритетном порядке заниматься развитием столичного здравоохранения. Будет продолжено строительство и оснащение современным оборудованием новых больниц и поликлиник. А также мэр пообещал заботиться о достойной оплате труда и повышении квалификации московских медиков.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
00:05
День медицинского работника в России
 
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