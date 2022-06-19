https://ria.ru/20220619/mango-1796532276.html
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ
Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:03
2022-06-19T11:03
2022-06-19T11:04
экономика
россия
испания
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в компании."Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на рынке страны из-за "международной геополитической неопределенности", - пишет издание.Как сообщается, компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами о передаче своих 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест для 800 сотрудников.Кроме того, по данным издания, в своих отчетах за 2022 год компания предусмотрела резервы на сумму 20 миллионов евро на покрытие последствий, обусловленных ситуацией в России.Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.Как сообщается, в ближайшие месяцы будет проведен процесс передачи магазинов компании другим франчайзинговым партнерам. Первые две точки продаж будут переданы на следующей неделе, а в период с июня по июль их будет еще 22.
https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, испания
11:03 19.06.2022 (обновлено: 11:04 19.06.2022)
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ
EL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в России
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais
со ссылкой на источники в компании.
"Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России
после 23 лет присутствия на рынке страны из-за "международной геополитической неопределенности", - пишет издание.
Как сообщается, компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами о передаче своих 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест для 800 сотрудников.
Кроме того, по данным издания, в своих отчетах за 2022 год компания предусмотрела резервы на сумму 20 миллионов евро на покрытие последствий, обусловленных ситуацией в России.
Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.
Как сообщается, в ближайшие месяцы будет проведен процесс передачи магазинов компании другим франчайзинговым партнерам. Первые две точки продаж будут переданы на следующей неделе, а в период с июня по июль их будет еще 22.