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Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
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Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ
Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:03
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экономика
россия
испания
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в компании."Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на рынке страны из-за "международной геополитической неопределенности", - пишет издание.Как сообщается, компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами о передаче своих 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест для 800 сотрудников.Кроме того, по данным издания, в своих отчетах за 2022 год компания предусмотрела резервы на сумму 20 миллионов евро на покрытие последствий, обусловленных ситуацией в России.Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.Как сообщается, в ближайшие месяцы будет проведен процесс передачи магазинов компании другим франчайзинговым партнерам. Первые две точки продаж будут переданы на следующей неделе, а в период с июня по июль их будет еще 22.
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экономика, россия, испания
11:03 19.06.2022 (обновлено: 11:04 19.06.2022)
 
Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ

EL Pais: испанский бренд одежды Mango окончательно отказался от прямых продаж в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом центре
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатели в торговом центре . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в компании.
"Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на рынке страны из-за "международной геополитической неопределенности", - пишет издание.
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Как сообщается, компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами о передаче своих 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест для 800 сотрудников.
Кроме того, по данным издания, в своих отчетах за 2022 год компания предусмотрела резервы на сумму 20 миллионов евро на покрытие последствий, обусловленных ситуацией в России.
Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.
Как сообщается, в ближайшие месяцы будет проведен процесс передачи магазинов компании другим франчайзинговым партнерам. Первые две точки продаж будут переданы на следующей неделе, а в период с июня по июль их будет еще 22.
 
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