https://ria.ru/20220619/mango-1796532276.html

Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ

Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022

Испанский бренд Mango решил окончательно уйти из России, пишут СМИ

Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:03

2022-06-19T11:03

2022-06-19T11:04

экономика

россия

испания

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Испанская компания производитель одежды Mango решила отказаться от прямых продаж в России из-за ситуации на Украине, пишет газета Pais со ссылкой на источники в компании."Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на рынке страны из-за "международной геополитической неопределенности", - пишет издание.Как сообщается, компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами о передаче своих 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест для 800 сотрудников.Кроме того, по данным издания, в своих отчетах за 2022 год компания предусмотрела резервы на сумму 20 миллионов евро на покрытие последствий, обусловленных ситуацией в России.Mango временно приостановила свою деятельность в России в марте, в том числе онлайн-продажи.Как сообщается, в ближайшие месяцы будет проведен процесс передачи магазинов компании другим франчайзинговым партнерам. Первые две точки продаж будут переданы на следующей неделе, а в период с июня по июль их будет еще 22.

https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html

россия

испания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, испания