https://ria.ru/20220619/mali-1796567345.html

На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН

На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН - РИА Новости, 19.06.2022

На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН

Один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб недалеко от города Кидаль на северо-востоке Мали, подорвавшись на... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:34

2022-06-19T15:34

2022-06-19T15:34

в мире

мали

оон

африка

ливия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735332133_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_da92c71681e02f3bbd263382dd7d2ed4.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб недалеко от города Кидаль на северо-востоке Мали, подорвавшись на мине во время патрулирования, сообщает глава миссии и спецпредставитель генсека ООН Эль-Гассим Ване."Опечален гибелью сегодня утром в Кидале одного из наших миротворцев, который наскочил на мину во время патрулирования. Ужасная новость, которая пополнит длинный список наших коллег, погибших во время службы в Мали", - написал Ване в Twitter.Как сообщил агентству Франц Пресс представитель миссии, пожелавший остаться анонимным, погибший миротворец был из гвинейского контингента.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

https://ria.ru/20220617/neft-1796106590.html

мали

африка

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, оон, африка, ливия