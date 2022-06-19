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На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН - РИА Новости, 19.06.2022
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На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН
На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН - РИА Новости, 19.06.2022
На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН
Один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб недалеко от города Кидаль на северо-востоке Мали, подорвавшись на... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:34
2022-06-19T15:34
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб недалеко от города Кидаль на северо-востоке Мали, подорвавшись на мине во время патрулирования, сообщает глава миссии и спецпредставитель генсека ООН Эль-Гассим Ване."Опечален гибелью сегодня утром в Кидале одного из наших миротворцев, который наскочил на мину во время патрулирования. Ужасная новость, которая пополнит длинный список наших коллег, погибших во время службы в Мали", - написал Ване в Twitter.Как сообщил агентству Франц Пресс представитель миссии, пожелавший остаться анонимным, погибший миротворец был из гвинейского контингента.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
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в мире, мали, оон, африка, ливия
15:34 19.06.2022
 
На северо-востоке Мали погиб миротворец ООН

Миротворец ООН погиб на северо-востоке Мали, подорвавшись на мине

© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат стоит позади малийских солдат во время операции "Сервал"
Французский солдат стоит позади малийских солдат во время операции Сервал - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат стоит позади малийских солдат во время операции "Сервал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один миротворец Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погиб недалеко от города Кидаль на северо-востоке Мали, подорвавшись на мине во время патрулирования, сообщает глава миссии и спецпредставитель генсека ООН Эль-Гассим Ване.
"Опечален гибелью сегодня утром в Кидале одного из наших миротворцев, который наскочил на мину во время патрулирования. Ужасная новость, которая пополнит длинный список наших коллег, погибших во время службы в Мали", - написал Ване в Twitter.
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Мали рассчитывает на помощь России в разведке месторождений нефти
Как сообщил агентству Франц Пресс представитель миссии, пожелавший остаться анонимным, погибший миротворец был из гвинейского контингента.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
 
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