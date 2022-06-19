https://ria.ru/20220619/makron-1796620742.html

Результаты выборов говорят о провале политики Макрона, заявил Меланшон

Результаты выборов говорят о провале политики Макрона, заявил Меланшон - РИА Новости, 19.06.2022

Результаты выборов говорят о провале политики Макрона, заявил Меланшон

Глава левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:36

2022-06-19T22:36

2022-06-19T22:36

в мире

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Глава левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики действующего президента Эммануэля Макрона."Это прежде всего поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых", - сказал политик в эфире местных телеканалов.По его словам, сторонники Макрона не только сами проиграли, но и завели в тупик Францию. Он добавил, что предварительные результаты свидетельствуют о том, что ни одна из политических сил не получит необходимого большинства в парламенте.По предварительным данным, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов. Тем не менее, она пока лидирует на выборах. На втором месте - левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, на третьем - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.

https://ria.ru/20220616/vizit-1795778190.html

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в мире, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, санкции в отношении россии