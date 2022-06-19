22:54 19.06.2022 (обновлено: 22:59 19.06.2022)
Кадыров сообщил о финальном этапе зачистки от ВСУ поселка Метелкино
Глава Чечни Кадыров рассказал о финальном этапе зачистки от ВСУ поселка Метелкино в ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 20 июн - РИА Новости. Завершается финальный этап зачистки поселка Метелкино в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Подразделения спецназа "АХМАТ" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. ... Этот посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ, так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода "Азот". Но не тут то было. Посёлок зачищен от националистов, мин и "секретов", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.