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﻿Кадыров сообщил о финальном этапе зачистки от ВСУ поселка Метелкино

﻿Кадыров сообщил о финальном этапе зачистки от ВСУ поселка Метелкино - РИА Новости, 19.06.2022

﻿Кадыров сообщил о финальном этапе зачистки от ВСУ поселка Метелкино

Завершается финальный этап зачистки поселка Метелкино в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:54

2022-06-19T22:54

2022-06-19T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

северодонецк

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 20 июн - РИА Новости. Завершается финальный этап зачистки поселка Метелкино в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

луганская народная республика

северодонецк

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, северодонецк, россия, рамзан кадыров