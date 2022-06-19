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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ
Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:25
2022-06-19T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров."За прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 32 человека личного состава, пять бронетранспортеров, три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.Также отмечается, что трое военнослужащих противника сложили оружие - "приняли правильное решение, тем самым сохранив свои жизни".
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в мире, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:25 19.06.2022 (обновлено: 10:39 19.06.2022)
 
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ

Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки 32 человека и пять БТР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР
Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров.
"За прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 32 человека личного состава, пять бронетранспортеров, три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.
Также отмечается, что трое военнослужащих противника сложили оружие - "приняли правильное решение, тем самым сохранив свои жизни".
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