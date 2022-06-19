https://ria.ru/20220619/lnr-1796528666.html
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ
Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:25
2022-06-19T10:25
2022-06-19T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793788844_0:76:3173:1861_1920x0_80_0_0_4b87e9a763a52b5294c845eeb22acc83.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров."За прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 32 человека личного состава, пять бронетранспортеров, три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.Также отмечается, что трое военнослужащих противника сложили оружие - "приняли правильное решение, тем самым сохранив свои жизни".
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793788844_598:117:3173:2048_1920x0_80_0_0_fc6738dbb79b8807d9dd829f512fa65f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:25 19.06.2022 (обновлено: 10:39 19.06.2022)
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки 32 человека и пять БТР