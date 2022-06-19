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Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022

Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила пять БТР и 32 бойца ВСУ

Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:25

2022-06-19T10:25

2022-06-19T10:39

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 32 человека и пять бронетранспортеров."За прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 32 человека личного состава, пять бронетранспортеров, три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.Также отмечается, что трое военнослужащих противника сложили оружие - "приняли правильное решение, тем самым сохранив свои жизни".

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии