https://ria.ru/20220619/lavrov-1796558342.html

У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров

У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2022

У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров

Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:20

2022-06-19T14:20

2022-06-19T14:20

в мире

россия

сша

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html

россия

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)