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У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2022
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У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2022
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров
Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:20
2022-06-19T14:20
в мире
россия
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:20 19.06.2022
 
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у США не получится лишить Россию права голоса в международных делах

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В миреРоссияСШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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