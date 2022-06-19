https://ria.ru/20220619/lavrov-1796558342.html
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2022
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров
Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:20
2022-06-19T14:20
2022-06-19T14:20
в мире
россия
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные США правила, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
У США не получится лишить Россию права голоса в мире, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у США не получится лишить Россию права голоса в международных делах