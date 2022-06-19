https://ria.ru/20220619/krizis-1796506618.html
В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа
В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа - РИА Новости, 19.06.2022
В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа
Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, пишет издание DR. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T01:00
2022-06-19T01:00
2022-06-19T12:10
россия
газпром
северный поток
siemens
дания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_61527602be0715a64611c53e7e9bcdb9.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, пишет издание DR.Незащищенных потребителей, в перечень которых на 2022-2023 годы входит более 50 компаний, могут полностью или частично отключить от газоснабжения. Это, в свою очередь, приведет к закрытию предприятий, что негативным образом скажется на ценах на продовольствие.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, оказались заморожены российские резервы примерно на 300 миллиардов долларов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и ЕС, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин.На этой неделе "Газпром" предупредил, что может поставлять по газопроводу "Северный поток" не более 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Снижение объемов прокачки в компании объяснили ограничениями на компрессорной станции "Портовая", так как там сейчас используются только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой компании Siemens. На этом фоне биржевые цены на газ подскочили до полутора тысяч долларов за тысячу кубов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html
россия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_eb22c1407d2fead045d1b8fc2aa3e4af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром, северный поток, siemens, дания, в мире
01:00 19.06.2022 (обновлено: 12:10 19.06.2022)
В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа
DR: Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, который спровоцирует рост цен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, пишет
издание DR.
"Не заблуждайтесь, у нас очень серьезная ситуация, и мы можем попасть в настоящий кризис газоснабжения. Цены на газ снова значительно растут, и это делает его намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан", — цитирует издание слова отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.
Незащищенных потребителей, в перечень которых на 2022-2023 годы входит более 50 компаний, могут полностью или частично отключить от газоснабжения. Это, в свою очередь, приведет к закрытию предприятий, что негативным образом скажется на ценах на продовольствие.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, оказались заморожены российские резервы примерно на 300 миллиардов долларов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и ЕС, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин.
На этой неделе "Газпром
" предупредил, что может поставлять по газопроводу "Северный поток
" не более 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Снижение объемов прокачки в компании объяснили ограничениями на компрессорной станции "Портовая", так как там сейчас используются только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой компании Siemens
.
На этом фоне биржевые цены на газ подскочили до полутора тысяч долларов за тысячу кубов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>