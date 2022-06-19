https://ria.ru/20220619/krizis-1796506618.html

В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа

В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа - РИА Новости, 19.06.2022

В Дании испугались настоящего кризиса из-за перебоев с поставками газа

Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, пишет издание DR. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T01:00

2022-06-19T01:00

2022-06-19T12:10

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газпром

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, пишет издание DR.Незащищенных потребителей, в перечень которых на 2022-2023 годы входит более 50 компаний, могут полностью или частично отключить от газоснабжения. Это, в свою очередь, приведет к закрытию предприятий, что негативным образом скажется на ценах на продовольствие.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, оказались заморожены российские резервы примерно на 300 миллиардов долларов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и ЕС, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин.На этой неделе "Газпром" предупредил, что может поставлять по газопроводу "Северный поток" не более 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Снижение объемов прокачки в компании объяснили ограничениями на компрессорной станции "Портовая", так как там сейчас используются только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой компании Siemens. На этом фоне биржевые цены на газ подскочили до полутора тысяч долларов за тысячу кубов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, газпром, северный поток, siemens, дания, в мире