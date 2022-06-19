https://ria.ru/20220619/krapiva-1796512305.html

Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак

Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак - РИА Новости, 19.06.2022

Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак

Крапива начинает цвести в середине июня, еще через пару недель начинается цветение борщевика, в это время собаководам нужно быть особенно внимательными, так как РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T04:51

2022-06-19T04:51

2022-06-19T04:51

общество

россия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Крапива начинает цвести в середине июня, еще через пару недель начинается цветение борщевика, в это время собаководам нужно быть особенно внимательными, так как эти растения могут серьезно навредить даже собакам с длинной шерстью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Короткошерстные и голые собаки могут получить серьезные ожоги практически всего тела, а у питомцев с длинной шерстью могут пострадать открытые участки тела и слизистые глаз. Не нужно недооценивать опасность этих растений, поскольку они могут вызвать тяжелейшие ожоги кожи и даже аллергический шок", - рассказал он.Опасность со всех сторонОжог крапивой может вызвать у животного аллергические реакции, при этом собаке достаточно небольшого контакта с растением. Чаще всего ожоги появляются на лапах между пальцами и в тех местах, которые плохо защищены шерстью, уточнил кинолог.Кроме того, питомец может вдохнуть волоски крапивы, которые при проникновении в дыхательные пути на слизистую оболочку могут вызвать отек носового отверстия. Если собака начнет облизывать места ожога, раздражающие волоски крапивы попадут в рот и желудок питомца, что может привести к общему отравлению организма."Чтобы этого избежать, необходимо промыть воспаленную кожу простой водой и антисептическим раствором. Если у собаки началась аллергия, необходимо дать ей противоаллергический препарат и смазать пораженные участки противоаллергическими мазями. После оказания первой помощи обязательно покажите собаку ветеринарному врачу", - добавил Голубев.Смертельный рискЕще более опасным растением он назвал борщевик, ожог от которого, если вовремя не оказать помощь собаке, может привести к ее смерти. После контакта с растением ожог появляется не сразу, а только через несколько часов, когда кожа начинает краснеть, отекать, появляются зуд и боль. Также может образоваться пузырь с жидкостью.Участок кожи собаки, на который попал борщевик, он порекомендовал изолировать от солнечного света, например, накрыв собаку плотной тканью. Опасность этого растения в соке, в котором содержатся фуранокумарины – светочувствительные вещества, которые делают кожу и слизистые более восприимчивыми к воздействию ультрафиолета, вызывая сильнейшие ожоги.После этого нужно тщательно промыть пораженные участки тела с мылом, а затем обработать их антисептиком. Эту процедуру нужно обязательно проводить в перчатках в помещении, вне доступа солнечных лучей, предупредил кинолог. После этого кожу нужно обработать противоожоговым средством и дать собаке антигистаминный препарат. Защищать пораженные места от солнца нужно будет около недели. Для этого можно использовать комбинезон или повязки."Если у питомца образовались сильные волдыри, язвы и наблюдается повышенная температура, нужно немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для того, чтобы избежать тяжелых аллергических реакций и ожогов от крапивы и борщевика, тщательно выбирайте места для прогулок с собакой и не позволяйте питомцу заходить в густые заросли растений", - подчеркнул Голубев.

https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html

https://ria.ru/20220612/shashlyk-1794826328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия