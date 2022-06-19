https://ria.ru/20220619/krapiva-1796512305.html
Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак
Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак - РИА Новости, 19.06.2022
Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак
Крапива начинает цвести в середине июня, еще через пару недель начинается цветение борщевика, в это время собаководам нужно быть особенно внимательными, так как РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T04:51
2022-06-19T04:51
2022-06-19T04:51
общество
россия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Крапива начинает цвести в середине июня, еще через пару недель начинается цветение борщевика, в это время собаководам нужно быть особенно внимательными, так как эти растения могут серьезно навредить даже собакам с длинной шерстью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Короткошерстные и голые собаки могут получить серьезные ожоги практически всего тела, а у питомцев с длинной шерстью могут пострадать открытые участки тела и слизистые глаз. Не нужно недооценивать опасность этих растений, поскольку они могут вызвать тяжелейшие ожоги кожи и даже аллергический шок", - рассказал он.Опасность со всех сторонОжог крапивой может вызвать у животного аллергические реакции, при этом собаке достаточно небольшого контакта с растением. Чаще всего ожоги появляются на лапах между пальцами и в тех местах, которые плохо защищены шерстью, уточнил кинолог.Кроме того, питомец может вдохнуть волоски крапивы, которые при проникновении в дыхательные пути на слизистую оболочку могут вызвать отек носового отверстия. Если собака начнет облизывать места ожога, раздражающие волоски крапивы попадут в рот и желудок питомца, что может привести к общему отравлению организма."Чтобы этого избежать, необходимо промыть воспаленную кожу простой водой и антисептическим раствором. Если у собаки началась аллергия, необходимо дать ей противоаллергический препарат и смазать пораженные участки противоаллергическими мазями. После оказания первой помощи обязательно покажите собаку ветеринарному врачу", - добавил Голубев.Смертельный рискЕще более опасным растением он назвал борщевик, ожог от которого, если вовремя не оказать помощь собаке, может привести к ее смерти. После контакта с растением ожог появляется не сразу, а только через несколько часов, когда кожа начинает краснеть, отекать, появляются зуд и боль. Также может образоваться пузырь с жидкостью.Участок кожи собаки, на который попал борщевик, он порекомендовал изолировать от солнечного света, например, накрыв собаку плотной тканью. Опасность этого растения в соке, в котором содержатся фуранокумарины – светочувствительные вещества, которые делают кожу и слизистые более восприимчивыми к воздействию ультрафиолета, вызывая сильнейшие ожоги.После этого нужно тщательно промыть пораженные участки тела с мылом, а затем обработать их антисептиком. Эту процедуру нужно обязательно проводить в перчатках в помещении, вне доступа солнечных лучей, предупредил кинолог. После этого кожу нужно обработать противоожоговым средством и дать собаке антигистаминный препарат. Защищать пораженные места от солнца нужно будет около недели. Для этого можно использовать комбинезон или повязки."Если у питомца образовались сильные волдыри, язвы и наблюдается повышенная температура, нужно немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для того, чтобы избежать тяжелых аллергических реакций и ожогов от крапивы и борщевика, тщательно выбирайте места для прогулок с собакой и не позволяйте питомцу заходить в густые заросли растений", - подчеркнул Голубев.
https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html
https://ria.ru/20220612/shashlyk-1794826328.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия
Кинолог напомнил об опасности крапивы и борщевика для собак
Кинолог Голубев заявил, что крапива может навредить даже собакам с длинной шерстью
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Крапива начинает цвести в середине июня, еще через пару недель начинается цветение борщевика, в это время собаководам нужно быть особенно внимательными, так как эти растения могут серьезно навредить даже собакам с длинной шерстью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"На природе нужно быть очень внимательным к местам, где вы гуляете с собакой. Питомец так же, как и человек, может получить ожог, пробежавшись по зарослям крапивы или борщевика. Эти растения не редкость, поэтому риск встретиться с ними на природе очень велик", - сказал Голубев.
"Короткошерстные и голые собаки могут получить серьезные ожоги практически всего тела, а у питомцев с длинной шерстью могут пострадать открытые участки тела и слизистые глаз. Не нужно недооценивать опасность этих растений, поскольку они могут вызвать тяжелейшие ожоги кожи и даже аллергический шок", - рассказал он.
Опасность со всех сторон
Ожог крапивой может вызвать у животного аллергические реакции, при этом собаке достаточно небольшого контакта с растением. Чаще всего ожоги появляются на лапах между пальцами и в тех местах, которые плохо защищены шерстью, уточнил кинолог.
Кроме того, питомец может вдохнуть волоски крапивы, которые при проникновении в дыхательные пути на слизистую оболочку могут вызвать отек носового отверстия. Если собака начнет облизывать места ожога, раздражающие волоски крапивы попадут в рот и желудок питомца, что может привести к общему отравлению организма.
"Чтобы этого избежать, необходимо промыть воспаленную кожу простой водой и антисептическим раствором. Если у собаки началась аллергия, необходимо дать ей противоаллергический препарат и смазать пораженные участки противоаллергическими мазями. После оказания первой помощи обязательно покажите собаку ветеринарному врачу", - добавил Голубев.
Смертельный риск
Еще более опасным растением он назвал борщевик, ожог от которого, если вовремя не оказать помощь собаке, может привести к ее смерти. После контакта с растением ожог появляется не сразу, а только через несколько часов, когда кожа начинает краснеть, отекать, появляются зуд и боль. Также может образоваться пузырь с жидкостью.
"Если сок борщевика попал на слизистые носа и рта, может появиться ожог и язвы, а если он попал в глаза – это может привести к язвам, а в тяжелых случаях питомец может даже ослепнуть", - рассказал президент РКФ.
Участок кожи собаки, на который попал борщевик, он порекомендовал изолировать от солнечного света, например, накрыв собаку плотной тканью. Опасность этого растения в соке, в котором содержатся фуранокумарины – светочувствительные вещества, которые делают кожу и слизистые более восприимчивыми к воздействию ультрафиолета, вызывая сильнейшие ожоги.
После этого нужно тщательно промыть пораженные участки тела с мылом, а затем обработать их антисептиком. Эту процедуру нужно обязательно проводить в перчатках в помещении, вне доступа солнечных лучей, предупредил кинолог. После этого кожу нужно обработать противоожоговым средством и дать собаке антигистаминный препарат. Защищать пораженные места от солнца нужно будет около недели. Для этого можно использовать комбинезон или повязки.
"Если у питомца образовались сильные волдыри, язвы и наблюдается повышенная температура, нужно немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для того, чтобы избежать тяжелых аллергических реакций и ожогов от крапивы и борщевика, тщательно выбирайте места для прогулок с собакой и не позволяйте питомцу заходить в густые заросли растений", - подчеркнул Голубев.