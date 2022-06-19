https://ria.ru/20220619/komary-1796505359.html

Врач рассказала, как комары выбирают жертв

Врач рассказала, как комары выбирают жертв - РИА Новости, 19.06.2022

Врач рассказала, как комары выбирают жертв

Можно ли выделить особую категорию людей, которых комары кусают чаще, чем других, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T02:10

2022-06-19T02:10

2022-06-19T12:09

общество

ирина ярцева

комар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747551399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47618bb7a8b747595edd6468e722f4f6.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Можно ли выделить особую категорию людей, которых комары кусают чаще, чем других, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.Комары не имеют особых предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией человека, считает она. Единственное, что может иметь значение для этих насекомых, — толщина кожи, отметила Ярцева.Некоторые россияне полагают, что комары любят выбирать в качестве жертв людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения."Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет", – прокомментировала эту гипотезу Ярцева.Толщина кожи может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия, продолжила аллерголог."На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное — не расчесывать место укуса", — предупредила Ярцева.Сильная реакция на укусы характерна также для аллергиков, уточнила она. Врач посоветовала обрабатывать отекшие места средствами против зуда и охлаждающими кремами."Можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда, выпить антигистаминный препарат, если у вас сильная реакция", — сказала Ярцева.По словам аллерголога, укусы комаров стоит предотвращать с помощью специальных аэрозолей и спреев."Вы можете побрызгаться специальными спреями, выбрать более закрытую одежду. В помещении помогают аэрозоли, средства горения (свечи. — Прим. ред.), которые имеют определенный запах и отталкивают насекомых", — добавила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210616/komary-1737162737.html

https://ria.ru/20210609/komar-1736229497.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ирина ярцева, комар