https://ria.ru/20220619/komary-1796505359.html
Врач рассказала, как комары выбирают жертв
Врач рассказала, как комары выбирают жертв - РИА Новости, 19.06.2022
Врач рассказала, как комары выбирают жертв
Можно ли выделить особую категорию людей, которых комары кусают чаще, чем других, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T02:10
2022-06-19T02:10
2022-06-19T12:09
общество
ирина ярцева
комар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747551399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47618bb7a8b747595edd6468e722f4f6.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Можно ли выделить особую категорию людей, которых комары кусают чаще, чем других, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.Комары не имеют особых предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией человека, считает она. Единственное, что может иметь значение для этих насекомых, — толщина кожи, отметила Ярцева.Некоторые россияне полагают, что комары любят выбирать в качестве жертв людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения."Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет", – прокомментировала эту гипотезу Ярцева.Толщина кожи может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия, продолжила аллерголог."На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное — не расчесывать место укуса", — предупредила Ярцева.Сильная реакция на укусы характерна также для аллергиков, уточнила она. Врач посоветовала обрабатывать отекшие места средствами против зуда и охлаждающими кремами."Можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда, выпить антигистаминный препарат, если у вас сильная реакция", — сказала Ярцева.По словам аллерголога, укусы комаров стоит предотвращать с помощью специальных аэрозолей и спреев."Вы можете побрызгаться специальными спреями, выбрать более закрытую одежду. В помещении помогают аэрозоли, средства горения (свечи. — Прим. ред.), которые имеют определенный запах и отталкивают насекомых", — добавила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210616/komary-1737162737.html
https://ria.ru/20210609/komar-1736229497.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747551399_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_15746e8081a68471f79075f575f97041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина ярцева, комар
02:10 19.06.2022 (обновлено: 12:09 19.06.2022)
Врач рассказала, как комары выбирают жертв
Врач Ярцева назвала людей с тонкой кожей предпочтительной целью для комаров
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Можно ли выделить особую категорию людей, которых комары кусают чаще, чем других, рассказала
в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
Комары не имеют особых предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией человека, считает она. Единственное, что может иметь значение для этих насекомых, — толщина кожи, отметила Ярцева.
"На самом деле у комаров включается как бы "тепловизор" – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех", — уверена врач.
Некоторые россияне полагают, что комары любят выбирать в качестве жертв людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
"Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет", – прокомментировала эту гипотезу Ярцева.
Толщина кожи может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия, продолжила аллерголог.
"На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное — не расчесывать место укуса", — предупредила Ярцева.
Сильная реакция на укусы характерна также для аллергиков, уточнила она. Врач посоветовала обрабатывать отекшие места средствами против зуда и охлаждающими кремами.
"Можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда, выпить антигистаминный препарат, если у вас сильная реакция", — сказала Ярцева.
По словам аллерголога, укусы комаров стоит предотвращать с помощью специальных аэрозолей и спреев.
"Вы можете побрызгаться специальными спреями, выбрать более закрытую одежду. В помещении помогают аэрозоли, средства горения (свечи. — Прим. ред.), которые имеют определенный запах и отталкивают насекомых", — добавила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.