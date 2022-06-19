Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/kitay-1796615326.html
МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России
МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России - РИА Новости, 19.06.2022
МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России
Представитель китайского МИД Чжан Хэцин опубликовал в Twitter-аккаунте карикатуру, обличающую роль Соединенных Штатов в нынешней ситуации на Украине. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:34
2022-06-19T22:36
в мире
китай
мид кнр
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758407830_0:27:2992:1710_1920x0_80_0_0_68f3434fe9ceb01457f8636f9a28814f.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжан Хэцин опубликовал в Twitter-аккаунте карикатуру, обличающую роль Соединенных Штатов в нынешней ситуации на Украине."Разжигание вечного конфликта", — гласит подпись к картинке.На изображении медведь, олицетворяющий Россию, стоит на пороге дома. Под дверью горит ящик с надписью "Украинский кризис". За забором спрятался дядя Сэм с канистрой топлива в руках. От ящика к Соединенным Штатам тянется подожженный фитиль."Одна картинка предельно понятно объясняет всю историю", — написал один из пользователей в комментариях."Америка стала настоящей проблемой для мирового порядка", — добавил другой.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220619/evropa-1796602007.html
https://ria.ru/20220619/britaniya-1796571818.html
китай
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758407830_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_963eb5542aade46b22d92dde8f99967a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, мид кнр, сша, украина, россия
21:34 19.06.2022 (обновлено: 22:36 19.06.2022)
 
МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России

Представитель МИД КНР Хэцин: США стремятся разжечь вечный конфликт на пороге России

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжан Хэцин опубликовал в Twitter-аккаунте карикатуру, обличающую роль Соединенных Штатов в нынешней ситуации на Украине.
"Разжигание вечного конфликта", — гласит подпись к картинке.
© zhang_heqing/TwitterСкриншот публикации в социальной сети представителя МИД КНР Чжана Хэцина
Сообщение представителя МИД КНР Чжана Хэцина, опубликованное 19 июня 2022 в социальной сети
© zhang_heqing/Twitter
Скриншот публикации в социальной сети представителя МИД КНР Чжана Хэцина
На изображении медведь, олицетворяющий Россию, стоит на пороге дома. Под дверью горит ящик с надписью "Украинский кризис". За забором спрятался дядя Сэм с канистрой топлива в руках. От ящика к Соединенным Штатам тянется подожженный фитиль.
"Одна картинка предельно понятно объясняет всю историю", — написал один из пользователей в комментариях.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 20:49
В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными
"Америка стала настоящей проблемой для мирового порядка", — добавил другой.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 16:13
"Будем молиться". Британцы испугались слов главы Генштаба о войне с Россией
 
В миреКитайМИД КНРСШАУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала