https://ria.ru/20220619/kitay-1796615326.html

МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России

МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России - РИА Новости, 19.06.2022

МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России

Представитель китайского МИД Чжан Хэцин опубликовал в Twitter-аккаунте карикатуру, обличающую роль Соединенных Штатов в нынешней ситуации на Украине. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:34

2022-06-19T21:34

2022-06-19T22:36

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжан Хэцин опубликовал в Twitter-аккаунте карикатуру, обличающую роль Соединенных Штатов в нынешней ситуации на Украине."Разжигание вечного конфликта", — гласит подпись к картинке.На изображении медведь, олицетворяющий Россию, стоит на пороге дома. Под дверью горит ящик с надписью "Украинский кризис". За забором спрятался дядя Сэм с канистрой топлива в руках. От ящика к Соединенным Штатам тянется подожженный фитиль."Одна картинка предельно понятно объясняет всю историю", — написал один из пользователей в комментариях."Америка стала настоящей проблемой для мирового порядка", — добавил другой.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796602007.html

https://ria.ru/20220619/britaniya-1796571818.html

китай

сша

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, китай, мид кнр, сша, украина, россия