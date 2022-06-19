21:34 19.06.2022 (обновлено: 22:36 19.06.2022)
МИД Китая показал, как США пакостят на пороге России
Представитель МИД КНР Хэцин: США стремятся разжечь вечный конфликт на пороге России
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжан Хэцин опубликовал в Twitter-аккаунте карикатуру, обличающую роль Соединенных Штатов в нынешней ситуации на Украине.
"Разжигание вечного конфликта", — гласит подпись к картинке.
© zhang_heqing/TwitterСкриншот публикации в социальной сети представителя МИД КНР Чжана Хэцина
© zhang_heqing/Twitter
Скриншот публикации в социальной сети представителя МИД КНР Чжана Хэцина
На изображении медведь, олицетворяющий Россию, стоит на пороге дома. Под дверью горит ящик с надписью "Украинский кризис". За забором спрятался дядя Сэм с канистрой топлива в руках. От ящика к Соединенным Штатам тянется подожженный фитиль.
"Одна картинка предельно понятно объясняет всю историю", — написал один из пользователей в комментариях.
"Америка стала настоящей проблемой для мирового порядка", — добавил другой.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.