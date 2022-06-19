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Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя

Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя - РИА Новости, 19.06.2022

Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины, в частности обсуждался мастер-план... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:47

2022-06-19T16:47

2022-06-19T20:11

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины, в частности обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее "Азовстали"."На этой неделе провел штаб по восстановлению новых территорий, и один из важных вопросов — мы обсуждали мастер-план развития Мариуполя. Обсуждали, что будет вместо "Азовстали", как будет проходить благоустройство: что сможем построить нового, а что восстановим", — сказал Хуснуллин на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

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мариуполь