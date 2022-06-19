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Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя - РИА Новости, 19.06.2022
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Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя
Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя - РИА Новости, 19.06.2022
Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины, в частности обсуждался мастер-план... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:47
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мариуполь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины, в частности обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее "Азовстали"."На этой неделе провел штаб по восстановлению новых территорий, и один из важных вопросов — мы обсуждали мастер-план развития Мариуполя. Обсуждали, что будет вместо "Азовстали", как будет проходить благоустройство: что сможем построить нового, а что восстановим", — сказал Хуснуллин на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.
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мариуполь
16:47 19.06.2022 (обновлено: 20:11 19.06.2022)
 
Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя

Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя и будущее "Азовстали"

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины, в частности обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее "Азовстали".
"На этой неделе провел штаб по восстановлению новых территорий, и один из важных вопросов — мы обсуждали мастер-план развития Мариуполя. Обсуждали, что будет вместо "Азовстали", как будет проходить благоустройство: что сможем построить нового, а что восстановим", — сказал Хуснуллин на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.
 
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