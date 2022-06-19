Рейтинг@Mail.ru
Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/iran-1796562197.html
Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей
Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей - РИА Новости, 19.06.2022
Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:55
2022-06-19T14:55
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
стамбул
иран
мид израиля‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает террористов, с таким заявлением глава правительства выступил в начале еженедельного заседания кабинета министров."В настоящее время мы наблюдаем попытки Ирана атаковать израильтян в различных местах за рубежом. Службы безопасности работают над предотвращением попыток таких атак. Мы продолжим атаковать тех, кто посылает террористов. Наше новое правило: кто отправляет – тот платит", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.В понедельник управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого - самого высокого, говорится в заявлении. Совет национальной безопасности призвал израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости. Позже Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушголу за сотрудничество в целях защиты израильтян на фоне иранской угрозы, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
https://ria.ru/20220612/iran-1794824159.html
https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html
израиль
стамбул
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e631baaeca175438640b17879d9a7a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, стамбул, иран, мид израиля‎
14:55 19.06.2022
 
Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей

Премьер Израиля Беннет обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает террористов, с таким заявлением глава правительства выступил в начале еженедельного заседания кабинета министров.
"В настоящее время мы наблюдаем попытки Ирана атаковать израильтян в различных местах за рубежом. Службы безопасности работают над предотвращением попыток таких атак. Мы продолжим атаковать тех, кто посылает террористов. Наше новое правило: кто отправляет – тот платит", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 02:03
Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия
В понедельник управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого - самого высокого, говорится в заявлении. Совет национальной безопасности призвал израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости. Позже Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушголу за сотрудничество в целях защиты израильтян на фоне иранской угрозы, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:00
"Это все изменит". О чем договорились Россия и Иран
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИзраильСтамбулИранМИД Израиля‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала