Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей
Премьер Израиля Беннет обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей
© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает террористов, с таким заявлением глава правительства выступил в начале еженедельного заседания кабинета министров.
"В настоящее время мы наблюдаем попытки Ирана атаковать израильтян в различных местах за рубежом. Службы безопасности работают над предотвращением попыток таких атак. Мы продолжим атаковать тех, кто посылает террористов. Наше новое правило: кто отправляет – тот платит", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
В понедельник управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого - самого высокого, говорится в заявлении. Совет национальной безопасности призвал израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости. Позже Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушголу за сотрудничество в целях защиты израильтян на фоне иранской угрозы, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
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