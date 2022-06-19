https://ria.ru/20220619/iran-1796562197.html

Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей

Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей - РИА Новости, 19.06.2022

Премьер Израиля обвинил Иран в попытках атаковать израильтян за границей

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:55

2022-06-19T14:55

2022-06-19T14:55

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

израиль

стамбул

иран

мид израиля‎

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в попытках подготовки терактов против израильтян за границей и пообещал атаковать тех, кто посылает террористов, с таким заявлением глава правительства выступил в начале еженедельного заседания кабинета министров."В настоящее время мы наблюдаем попытки Ирана атаковать израильтян в различных местах за рубежом. Службы безопасности работают над предотвращением попыток таких атак. Мы продолжим атаковать тех, кто посылает террористов. Наше новое правило: кто отправляет – тот платит", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.В понедельник управление по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля повысило уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле до четвертого - самого высокого, говорится в заявлении. Совет национальной безопасности призвал израильтян, находящихся в настоящее время в Стамбуле, покинуть город при первой возможности, а израильтян, планирующих поездку в Турцию, не делать этого до дальнейшего уведомления.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на фоне попыток иранских атак на израильтян в Стамбуле призвал граждан воздержаться от полетов в Стамбул и Турцию в целом, если в этом нет жизненной необходимости. Позже Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушголу за сотрудничество в целях защиты израильтян на фоне иранской угрозы, сообщила пресс-служба МИД Израиля.

https://ria.ru/20220612/iran-1794824159.html

https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html

израиль

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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, стамбул, иран, мид израиля‎