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Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края - РИА Новости, 19.06.2022
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https://ria.ru/20220619/gruzooborot-1796510171.html
Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края
Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края - РИА Новости, 19.06.2022
Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края
Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T03:06
2022-06-19T03:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
хабаровский край
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев.Также он отметил, что санкции практически не повлияли на экономику региона. "На нас влияет сложившаяся обстановка, но в меньшей степени. Почему? Потому что наши порты работают, ДВЖД и БАМ работают, критического импорта в нашей промышленности не более 2% - элементы вроде шмелей для теплиц. Японцы завозят своих шмелей в свои теплицы", - разъяснил глава региона.По данным полпредства ДФО, в Хабаровском крае действует пять морских портов - Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре. Их грузооборот за 2020 год составил 47,8 миллиона тонн (105% к уровню 2019 года), а за девять месяцев прошлого года - 37 миллионов тонн (103% к аналогичному периоду 2020-го). По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, с учетом реализуемых инвестпроектов мощность морских портов региона в 2025 году увеличится до 90 миллионов тонн в год, в том числе по грузам, транспортировка которых идет через железную дорогу - до 72,9 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется выйти на мощность портов региона в 110 миллионов тонн в год. Всего на Дальнем Востоке расположено 19 морских портов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20220617/degtyarev-1795977197.html
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экономика, хабаровский край, петербургский международный экономический форум (фонд)
03:06 19.06.2022
 
Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края

Дегтярев: Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев.
"Недавно общался с одним из инвесторов, для него было открытием, откровением просто, даже я бы сказал просветлением, он даже полез в Википедию, не мог поверить, что в Хабаровске живет 620 тысяч человек, а во Владивостоке - 590. И население во Владивостоке падает, а в Хабаровске растет. То есть вы представляете, какие штампы и пиар... Грузооборот портов Хабаровского края через два года перегонит грузооборот портов Приморского края. Миллионы тонн вагонов... Это же взрыв мозга у людей, они не знают ничего про Хабаровский край", - сказал Дегтярев.
Также он отметил, что санкции практически не повлияли на экономику региона. "На нас влияет сложившаяся обстановка, но в меньшей степени. Почему? Потому что наши порты работают, ДВЖД и БАМ работают, критического импорта в нашей промышленности не более 2% - элементы вроде шмелей для теплиц. Японцы завозят своих шмелей в свои теплицы", - разъяснил глава региона.
По данным полпредства ДФО, в Хабаровском крае действует пять морских портов - Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре. Их грузооборот за 2020 год составил 47,8 миллиона тонн (105% к уровню 2019 года), а за девять месяцев прошлого года - 37 миллионов тонн (103% к аналогичному периоду 2020-го). По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, с учетом реализуемых инвестпроектов мощность морских портов региона в 2025 году увеличится до 90 миллионов тонн в год, в том числе по грузам, транспортировка которых идет через железную дорогу - до 72,9 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется выйти на мощность портов региона в 110 миллионов тонн в год. Всего на Дальнем Востоке расположено 19 морских портов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
17 июня, 08:59Хабаровский край
Дегтярев подписал ряд соглашений на ПМЭФ по развитию Хабаровского края
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаХабаровский крайПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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