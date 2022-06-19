Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края
Дегтярев: Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев.
"Недавно общался с одним из инвесторов, для него было открытием, откровением просто, даже я бы сказал просветлением, он даже полез в Википедию, не мог поверить, что в Хабаровске живет 620 тысяч человек, а во Владивостоке - 590. И население во Владивостоке падает, а в Хабаровске растет. То есть вы представляете, какие штампы и пиар... Грузооборот портов Хабаровского края через два года перегонит грузооборот портов Приморского края. Миллионы тонн вагонов... Это же взрыв мозга у людей, они не знают ничего про Хабаровский край", - сказал Дегтярев.
Также он отметил, что санкции практически не повлияли на экономику региона. "На нас влияет сложившаяся обстановка, но в меньшей степени. Почему? Потому что наши порты работают, ДВЖД и БАМ работают, критического импорта в нашей промышленности не более 2% - элементы вроде шмелей для теплиц. Японцы завозят своих шмелей в свои теплицы", - разъяснил глава региона.
По данным полпредства ДФО, в Хабаровском крае действует пять морских портов - Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре. Их грузооборот за 2020 год составил 47,8 миллиона тонн (105% к уровню 2019 года), а за девять месяцев прошлого года - 37 миллионов тонн (103% к аналогичному периоду 2020-го). По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, с учетом реализуемых инвестпроектов мощность морских портов региона в 2025 году увеличится до 90 миллионов тонн в год, в том числе по грузам, транспортировка которых идет через железную дорогу - до 72,9 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется выйти на мощность портов региона в 110 миллионов тонн в год. Всего на Дальнем Востоке расположено 19 морских портов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.