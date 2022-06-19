https://ria.ru/20220619/gruzooborot-1796510171.html

Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края

Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края - РИА Новости, 19.06.2022

Дегтярев рассказал про развитие портов Хабаровского края

Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T03:06

2022-06-19T03:06

2022-06-19T03:06

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

хабаровский край

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хабаровский край через два года перегонит Приморье по грузообороту портов, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Михаил Дегтярев.Также он отметил, что санкции практически не повлияли на экономику региона. "На нас влияет сложившаяся обстановка, но в меньшей степени. Почему? Потому что наши порты работают, ДВЖД и БАМ работают, критического импорта в нашей промышленности не более 2% - элементы вроде шмелей для теплиц. Японцы завозят своих шмелей в свои теплицы", - разъяснил глава региона.По данным полпредства ДФО, в Хабаровском крае действует пять морских портов - Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре. Их грузооборот за 2020 год составил 47,8 миллиона тонн (105% к уровню 2019 года), а за девять месяцев прошлого года - 37 миллионов тонн (103% к аналогичному периоду 2020-го). По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, с учетом реализуемых инвестпроектов мощность морских портов региона в 2025 году увеличится до 90 миллионов тонн в год, в том числе по грузам, транспортировка которых идет через железную дорогу - до 72,9 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется выйти на мощность портов региона в 110 миллионов тонн в год. Всего на Дальнем Востоке расположено 19 морских портов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220617/degtyarev-1795977197.html

хабаровский край

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, хабаровский край, петербургский международный экономический форум (фонд)