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Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские войска в 17.50 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:20
2022-06-19T18:20
2022-06-19T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили восемь снарядов по Горловке