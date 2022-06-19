https://ria.ru/20220619/gorlovka-1796585523.html

Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов

Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов

Украинские войска в 17.50 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:20

2022-06-19T18:20

2022-06-19T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол