https://ria.ru/20220619/gonkong-1796520886.html

Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга

Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга - РИА Новости, 19.06.2022

Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга

Госсовет КНР утвердил в воскресенье состав нового правительства Гонконга, предложенный избранным в мае главой специального административного района Джоном Ли,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:02

2022-06-19T09:02

2022-06-19T09:02

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсовет КНР утвердил в воскресенье состав нового правительства Гонконга, предложенный избранным в мае главой специального административного района Джоном Ли, следует из сообщения на сайте ведомства.Всего в состав кабинета Джона Ли вошли 26 человек. Пост главного секретаря и второй по значимости должности в местной администрации занял бывший первый генсек комитета по обеспечению национальной безопасности Чэнь Гоцзи (Эрик Чань). Эрик Чань с 1982 года работал на различных постах в иммиграционной службе Гонконга, возглавлял ведомство с 2011 по 2016 год. В 2017 году был назначен на пост заведующего канцелярией главы администрации Гонконга.Ранее Госсовет КНР принял решение назначить Джона Ли главой администрации Гонконга, он приступит к исполнению служебных обязанностей 1 июля, в день 25-летия официальной передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли был избран новым главой администрации на безальтернативных выборах 8 мая.Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.

https://ria.ru/20220422/gonkong-1784985176.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, гонконг, великобритания