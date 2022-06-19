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Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга - РИА Новости, 19.06.2022
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Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга
Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга - РИА Новости, 19.06.2022
Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга
Госсовет КНР утвердил в воскресенье состав нового правительства Гонконга, предложенный избранным в мае главой специального административного района Джоном Ли,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:02
2022-06-19T09:02
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсовет КНР утвердил в воскресенье состав нового правительства Гонконга, предложенный избранным в мае главой специального административного района Джоном Ли, следует из сообщения на сайте ведомства.Всего в состав кабинета Джона Ли вошли 26 человек. Пост главного секретаря и второй по значимости должности в местной администрации занял бывший первый генсек комитета по обеспечению национальной безопасности Чэнь Гоцзи (Эрик Чань). Эрик Чань с 1982 года работал на различных постах в иммиграционной службе Гонконга, возглавлял ведомство с 2011 по 2016 год. В 2017 году был назначен на пост заведующего канцелярией главы администрации Гонконга.Ранее Госсовет КНР принял решение назначить Джона Ли главой администрации Гонконга, он приступит к исполнению служебных обязанностей 1 июля, в день 25-летия официальной передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли был избран новым главой администрации на безальтернативных выборах 8 мая.Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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в мире, китай, гонконг, великобритания
09:02 19.06.2022
 
Госсовет КНР утвердил состав нового правительства Гонконга

Госсовет КНР в воскресенье утвердил состав нового правительства Гонконга

© РИА Новости / Мигель КанделаТуристы в медицинских масках на набережной в Гонконге
Туристы в медицинских масках на набережной в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Мигель Кандела
Туристы в медицинских масках на набережной в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсовет КНР утвердил в воскресенье состав нового правительства Гонконга, предложенный избранным в мае главой специального административного района Джоном Ли, следует из сообщения на сайте ведомства.
Всего в состав кабинета Джона Ли вошли 26 человек. Пост главного секретаря и второй по значимости должности в местной администрации занял бывший первый генсек комитета по обеспечению национальной безопасности Чэнь Гоцзи (Эрик Чань). Эрик Чань с 1982 года работал на различных постах в иммиграционной службе Гонконга, возглавлял ведомство с 2011 по 2016 год. В 2017 году был назначен на пост заведующего канцелярией главы администрации Гонконга.
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Ранее Госсовет КНР принял решение назначить Джона Ли главой администрации Гонконга, он приступит к исполнению служебных обязанностей 1 июля, в день 25-летия официальной передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Бывший секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли был избран новым главой администрации на безальтернативных выборах 8 мая.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
 
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