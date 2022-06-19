https://ria.ru/20220619/gaz-1796566009.html

Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ

Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ - РИА Новости, 19.06.2022

Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ

Правительство ФРГ планирует выделить 15 миллиардов евро кредитов для ускоренного заполнения газохранилищ и активизирует использование угля в электрогенерации,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:24

2022-06-19T15:24

2022-06-19T17:06

экономика

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ планирует выделить 15 миллиардов евро кредитов для ускоренного заполнения газохранилищ и активизирует использование угля в электрогенерации, сообщает агентство DPA со ссылкой на документы министерства экономики.В документе отмечается, что ситуация на газовом рынке "серьезная", поэтому необходимо закачивать больше газа в хранилища, "иначе зимой будут напряженная ситуация". Министерство экономики разрабатывает меры для того, чтобы поощрять фирмы снижать потребление газа, предполагается, что это будет реализовано в форме аукционов - фирмы, которые снизят потребление газа, будут получать денежное возмещение.Также правительство намерено выделить через Банк восстановления кредиты в объеме 15 миллиардов евро, они будут направлены трейдеру Trading Hub Europe для поддержки ликвидности компании и закупки газа для газохранилищ.Кроме того, министерство экономики предлагает в качестве "горькой, но просто необходимой" меры более активное использование угля в генерации электроэнергии. Соответствующий закон должен быть окончательно принят 8 июля.

https://ria.ru/20220612/gaz-1794848220.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, германия