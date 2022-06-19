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Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ - РИА Новости, 19.06.2022
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Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ
Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ - РИА Новости, 19.06.2022
Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ
Правительство ФРГ планирует выделить 15 миллиардов евро кредитов для ускоренного заполнения газохранилищ и активизирует использование угля в электрогенерации,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:24
2022-06-19T17:06
экономика
германия
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ планирует выделить 15 миллиардов евро кредитов для ускоренного заполнения газохранилищ и активизирует использование угля в электрогенерации, сообщает агентство DPA со ссылкой на документы министерства экономики.В документе отмечается, что ситуация на газовом рынке "серьезная", поэтому необходимо закачивать больше газа в хранилища, "иначе зимой будут напряженная ситуация". Министерство экономики разрабатывает меры для того, чтобы поощрять фирмы снижать потребление газа, предполагается, что это будет реализовано в форме аукционов - фирмы, которые снизят потребление газа, будут получать денежное возмещение.Также правительство намерено выделить через Банк восстановления кредиты в объеме 15 миллиардов евро, они будут направлены трейдеру Trading Hub Europe для поддержки ликвидности компании и закупки газа для газохранилищ.Кроме того, министерство экономики предлагает в качестве "горькой, но просто необходимой" меры более активное использование угля в генерации электроэнергии. Соответствующий закон должен быть окончательно принят 8 июля.
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экономика, германия
15:24 19.06.2022 (обновлено: 17:06 19.06.2022)
 
Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро на заполнение газохранилищ

DPA: Правительство ФРГ выделит 15 миллиардов евро кредитов для заполнения газохранилищ

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ планирует выделить 15 миллиардов евро кредитов для ускоренного заполнения газохранилищ и активизирует использование угля в электрогенерации, сообщает агентство DPA со ссылкой на документы министерства экономики.
В документе отмечается, что ситуация на газовом рынке "серьезная", поэтому необходимо закачивать больше газа в хранилища, "иначе зимой будут напряженная ситуация". Министерство экономики разрабатывает меры для того, чтобы поощрять фирмы снижать потребление газа, предполагается, что это будет реализовано в форме аукционов - фирмы, которые снизят потребление газа, будут получать денежное возмещение.
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Также правительство намерено выделить через Банк восстановления кредиты в объеме 15 миллиардов евро, они будут направлены трейдеру Trading Hub Europe для поддержки ликвидности компании и закупки газа для газохранилищ.
Кроме того, министерство экономики предлагает в качестве "горькой, но просто необходимой" меры более активное использование угля в генерации электроэнергии. Соответствующий закон должен быть окончательно принят 8 июля.
 
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