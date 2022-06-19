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Началась пробная подача газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB - РИА Новости, 19.06.2022
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Началась пробная подача газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB
Началась пробная подача газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB - РИА Новости, 19.06.2022
Началась пробная подача газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB
Началась первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:00
2022-06-19T14:00
экономика
евросоюз
природный газ
европа
азербайджан
болгария
греция
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Началась первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего корреспондента."Пробный объем (газа по трубопроводу) будет прокачан к концу июня", - говорится в сообщении радиостанции.Строительство газопровода IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация IGB была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года Мицотакис заявил, что завершение газопровода отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за COVID.IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров. IGB входит в список проектов, представляющих общий интерес Европейской комиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 миллиона евро.
https://ria.ru/20220531/bolgariya-1792176562.html
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экономика, евросоюз, природный газ, европа, азербайджан, болгария, греция
14:00 19.06.2022
 
Началась пробная подача газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB

Началась пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу IGB

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Началась первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего корреспондента.
"Пробный объем (газа по трубопроводу) будет прокачан к концу июня", - говорится в сообщении радиостанции.
Строительство газопровода IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация IGB была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года Мицотакис заявил, что завершение газопровода отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за COVID.
IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров. IGB входит в список проектов, представляющих общий интерес Европейской комиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 миллиона евро.
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