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Снижение инфляции в США до 2% займет пару лет, заявила представитель ФРС - РИА Новости, 19.06.2022
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Снижение инфляции в США до 2% займет пару лет, заявила представитель ФРС
Снижение инфляции в США до 2% займет пару лет, заявила представитель ФРС - РИА Новости, 19.06.2022
Снижение инфляции в США до 2% займет пару лет, заявила представитель ФРС
Возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:49
2022-06-19T20:49
экономика
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.Для сдерживания цен, растущих небывалыми за 40 лет темпами в 8,6%, Федеральная резервная система на этой неделе подняла ключевую ставку на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов и дала понять, что планирует новые повышения."Нам нужно привести монетарную политику в соответствие, чтобы справиться с избыточным спросом, который стоит за давлением на цены... Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Поэтому мы не увидим сразу инфляции в 2%. На это уйдет пара лет, но она будет снижаться", - сказала Местер в интервью телеканалу CBS.Она признала, что в майской инфляции не оказалось признаков стабилизации, а ряд показателей был хуже, чем в апреле. "Отчасти из-за этого на нашем заседании... было решено поднять ставку чуть выше, чем это принято", - сказала Местер.
https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html
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экономика, цены на нефть
20:49 19.06.2022
 
Снижение инфляции в США до 2% займет пару лет, заявила представитель ФРС

Президент ФРС Местер: снижение инфляции в США до 2% займет пару лет

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.
Для сдерживания цен, растущих небывалыми за 40 лет темпами в 8,6%, Федеральная резервная система на этой неделе подняла ключевую ставку на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов и дала понять, что планирует новые повышения.
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"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции
"Нам нужно привести монетарную политику в соответствие, чтобы справиться с избыточным спросом, который стоит за давлением на цены... Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Поэтому мы не увидим сразу инфляции в 2%. На это уйдет пара лет, но она будет снижаться", - сказала Местер в интервью телеканалу CBS.
Она признала, что в майской инфляции не оказалось признаков стабилизации, а ряд показателей был хуже, чем в апреле. "Отчасти из-за этого на нашем заседании... было решено поднять ставку чуть выше, чем это принято", - сказала Местер.
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