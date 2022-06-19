09:16 19.06.2022 (обновлено: 12:26 19.06.2022)
Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении России
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.
"Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной", — заявил он.
По словам Шольца, он поддерживал и решение Меркель выступить против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в 2008 году.
"Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня", — пояснил он.
Как говорила сама Меркель, она по-прежнему считает верным то, что отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. По ее словам, в таком случае "эскалация наступила бы быстрее".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.