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Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России - РИА Новости, 19.06.2022
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Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России
Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России - РИА Новости, 19.06.2022
Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России
Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:16
2022-06-19T12:26
в мире
ангела меркель
владимир путин
украина
россия
германия
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.По словам Шольца, он поддерживал и решение Меркель выступить против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в 2008 году."Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня", — пояснил он.Как говорила сама Меркель, она по-прежнему считает верным то, что отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. По ее словам, в таком случае "эскалация наступила бы быстрее".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ангела меркель, владимир путин, украина, россия, германия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, олаф шольц
09:16 19.06.2022 (обновлено: 12:26 19.06.2022)
 
Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне
Канцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.

"Я на стороне своей предшественницы и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной", — заявил он.

По словам Шольца, он поддерживал и решение Меркель выступить против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в 2008 году.
"Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня", — пояснил он.
Как говорила сама Меркель, она по-прежнему считает верным то, что отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. По ее словам, в таком случае "эскалация наступила бы быстрее".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
08:00
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В миреАнгела МеркельВладимир ПутинУкраинаРоссияГерманияНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииОлаф Шольц
 
 
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