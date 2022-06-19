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Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России

Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России - РИА Новости, 19.06.2022

Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:16

2022-06-19T09:16

2022-06-19T12:26

в мире

ангела меркель

владимир путин

украина

россия

германия

нато

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своей предшественницы Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.По словам Шольца, он поддерживал и решение Меркель выступить против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в 2008 году."Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня", — пояснил он.Как говорила сама Меркель, она по-прежнему считает верным то, что отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. По ее словам, в таком случае "эскалация наступила бы быстрее".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ангела меркель, владимир путин, украина, россия, германия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, олаф шольц