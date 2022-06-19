Во Франции явка на парламентских выборах составила 38,11 процента
Во Франции явка во втором туре парламентских выборов составила 38,11 процента
флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Явка во втором туре парламентских выборов во Франции на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%, сообщает МВД Республики.
Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск).
"Явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 17.00 ч (18.00 мск) во французской метрополии составила 38,11% ", - говорится в сообщении французского МВД в Twitter.
В воскресенье будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.
По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.