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Во Франции явка на парламентских выборах составила 38,11 процента - РИА Новости, 19.06.2022
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Во Франции явка на парламентских выборах составила 38,11 процента
Во Франции явка на парламентских выборах составила 38,11 процента - РИА Новости, 19.06.2022
Во Франции явка на парламентских выборах составила 38,11 процента
Явка во втором туре парламентских выборов во Франции на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%, сообщает МВД Республики. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:22
2022-06-19T18:22
в мире
справки
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
twitter
возрождение
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Явка во втором туре парламентских выборов во Франции на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%, сообщает МВД Республики.Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск)."Явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 17.00 ч (18.00 мск) во французской метрополии составила 38,11% ", - говорится в сообщении французского МВД в Twitter.В воскресенье будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.
https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795265706.html
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в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, twitter, возрождение
18:22 19.06.2022
 
Во Франции явка на парламентских выборах составила 38,11 процента

Во Франции явка во втором туре парламентских выборов составила 38,11 процента

© РИА Новости / Виталий Аньковфлаг Франции
флаг Франции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Явка во втором туре парламентских выборов во Франции на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%, сообщает МВД Республики.
Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (9.00 мск).
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 17:36
Франция и Россия должны сотрудничать для безопасности, заявил внук де Голля
"Явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 17.00 ч (18.00 мск) во французской метрополии составила 38,11% ", - говорится в сообщении французского МВД в Twitter.
В воскресенье будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.
По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:47
Ле Пен считает визит Макрона в Киев попыткой повлиять на выборы во Франции
 
В миреСправкиЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияTwitterВозрождение
 
 
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