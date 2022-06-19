DWN назвала причину инфляции в Европе
DWN: политика Европейского ЦБ спровоцировала скачок инфляции в регионе
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Так, согласно данным Eurostat, в мае текущего года инфляция побила новый рекорд, достигнув 8,1 процента.
"Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25 процентов, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия. Центральный банк стремится любой ценой защитить южные части еврозоны от банкротства", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, это произошло впервые за одиннадцать лет.
"Повышение ключевых ставок — рискованный шаг, способный спровоцировать рецессию", — говорится в статье.
Ранее, как подчеркнули в DWN, процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с объемом капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор, но после смены курса предпочтение будет отдаваться странам с высоким долгом.
По мнению финансового аналитика Ричарда Кооксона, такие действия центрального банка спорны с правовой точки зрения.