https://ria.ru/20220619/evrozona-1796579181.html

DWN назвала причину инфляции в Европе

DWN назвала причину инфляции в Европе - РИА Новости, 19.06.2022

DWN назвала причину инфляции в Европе

Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:26

2022-06-19T17:26

2022-06-19T17:26

экономика

цены на нефть

италия

европейский центральный банк

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Так, согласно данным Eurostat, в мае текущего года инфляция побила новый рекорд, достигнув 8,1 процента."Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25 процентов, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия. Центральный банк стремится любой ценой защитить южные части еврозоны от банкротства", — говорится в публикации.Как отметили в издании, это произошло впервые за одиннадцать лет."Повышение ключевых ставок — рискованный шаг, способный спровоцировать рецессию", — говорится в статье.Ранее, как подчеркнули в DWN, процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с объемом капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор, но после смены курса предпочтение будет отдаваться странам с высоким долгом.По мнению финансового аналитика Ричарда Кооксона, такие действия центрального банка спорны с правовой точки зрения.

https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html

италия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, италия, европейский центральный банк