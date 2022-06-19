Рейтинг@Mail.ru
DWN назвала причину инфляции в Европе - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/evrozona-1796579181.html
DWN назвала причину инфляции в Европе
DWN назвала причину инфляции в Европе - РИА Новости, 19.06.2022
DWN назвала причину инфляции в Европе
Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:26
2022-06-19T17:26
экономика
цены на нефть
италия
европейский центральный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_a636036ff00c57de84a41682c5020455.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Так, согласно данным Eurostat, в мае текущего года инфляция побила новый рекорд, достигнув 8,1 процента."Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25 процентов, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия. Центральный банк стремится любой ценой защитить южные части еврозоны от банкротства", — говорится в публикации.Как отметили в издании, это произошло впервые за одиннадцать лет."Повышение ключевых ставок — рискованный шаг, способный спровоцировать рецессию", — говорится в статье.Ранее, как подчеркнули в DWN, процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с объемом капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор, но после смены курса предпочтение будет отдаваться странам с высоким долгом.По мнению финансового аналитика Ричарда Кооксона, такие действия центрального банка спорны с правовой точки зрения.
https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782752498_0:0:2364:1773_1920x0_80_0_0_cb73def5b98469e1b82f6cd0d24963ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, италия, европейский центральный банк
17:26 19.06.2022
 
DWN назвала причину инфляции в Европе

DWN: политика Европейского ЦБ спровоцировала скачок инфляции в регионе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Так, согласно данным Eurostat, в мае текущего года инфляция побила новый рекорд, достигнув 8,1 процента.
"Регулятор вынужден повысить ключевую ставку на 0,25 процентов, что даст преимущество странам с высоким госдолгом, таким как Италия. Центральный банк стремится любой ценой защитить южные части еврозоны от банкротства", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, это произошло впервые за одиннадцать лет.
"Повышение ключевых ставок — рискованный шаг, способный спровоцировать рецессию", — говорится в статье.
Ранее, как подчеркнули в DWN, процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с объемом капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор, но после смены курса предпочтение будет отдаваться странам с высоким долгом.
По мнению финансового аналитика Ричарда Кооксона, такие действия центрального банка спорны с правовой точки зрения.
Картофель в мундире - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 14:46
Bloomberg рассказал, какие продукты стали дефицитом за рубежом
 
ЭкономикаЦены на нефтьИталияЕвропейский центральный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала