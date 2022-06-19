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В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины - РИА Новости, 19.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220619/evrovidenie-1796616196.html
В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины
В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины - РИА Новости, 19.06.2022
В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины
Варшава выражает сожаление по поводу переноса песенного конкурса "Евровидение – 2023" с Украины, говорится в заявлении министра культуры и национального... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:48
2022-06-19T22:23
олимпийские игры
украина
великобритания
европейский вещательный союз
евровидение
польша
шоубиз
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ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости. Варшава выражает сожаление по поводу переноса песенного конкурса "Евровидение – 2023" с Украины, говорится в заявлении министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения.Организаторы в пятницу сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс "Евровидение". Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании."Министр культуры и национального наследия Польской Республики и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский вещательный союз безапелляционным образом лишил украинского вещателя UA:PBC права проведения конкурса "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796255667.html
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олимпийские игры, украина, великобритания, европейский вещательный союз , евровидение, польша
21:48 19.06.2022 (обновлено: 22:23 19.06.2022)
 
В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины

Власти Польши отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение"
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни "Евровидение". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости. Варшава выражает сожаление по поводу переноса песенного конкурса "Евровидение – 2023" с Украины, говорится в заявлении министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения.
Организаторы в пятницу сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс "Евровидение". Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании.
Украинская группа Kalush Orchestra после победы в конкурсе песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:47Шоубиз
Украина не согласилась с решением о переносе Евровидения в 2023 году
"Министр культуры и национального наследия Польской Республики и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский вещательный союз безапелляционным образом лишил украинского вещателя UA:PBC права проведения конкурса "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC", - говорится в заявлении.
 
ШоубизОлимпийские игрыУкраинаВеликобританияЕвропейский вещательный союзЕвровидениеПольша
 
 
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