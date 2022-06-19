https://ria.ru/20220619/evrovidenie-1796616196.html

В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины

В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины - РИА Новости, 19.06.2022

В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины

Варшава выражает сожаление по поводу переноса песенного конкурса "Евровидение – 2023" с Украины, говорится в заявлении министра культуры и национального... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:48

2022-06-19T21:48

2022-06-19T22:23

олимпийские игры

украина

великобритания

европейский вещательный союз

евровидение

польша

шоубиз

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ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости. Варшава выражает сожаление по поводу переноса песенного конкурса "Евровидение – 2023" с Украины, говорится в заявлении министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения.Организаторы в пятницу сообщили, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс "Евровидение". Европейский вещательный союз заявил, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании."Министр культуры и национального наследия Польской Республики и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский вещательный союз безапелляционным образом лишил украинского вещателя UA:PBC права проведения конкурса "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796255667.html

украина

великобритания

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олимпийские игры, украина, великобритания, европейский вещательный союз , евровидение, польша