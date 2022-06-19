https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796514016.html

От Киева потребовали отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС

От Киева потребовали отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС - РИА Новости, 19.06.2022

От Киева потребовали отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС

Украина, если она хочет стать членом Евросоюза, должна прекратить прославлять тех, кто сотрудничал с нацистами. С таким заявлением в эфире BFM TV выступил... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T06:28

2022-06-19T06:28

2022-06-19T12:43

в мире

степан бандера

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

евросоюз

украина

франция

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украина, если она хочет стать членом Евросоюза, должна прекратить прославлять тех, кто сотрудничал с нацистами. С таким заявлением в эфире BFM TV выступил адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд.Юрист выразил поддержку принятию Украины в "европейскую семью", однако, чтобы на законных основаниях стать членом ЕС, эта страна "должна вернуться к своей истории" и прекратить прославлять коллаборационистов.Кларсфельд напомнил, что в Киеве есть Бабий Яр, куда ведет улица, которую украинцы назвали в честь националиста Степана Бандеры, и его восхваляют в школах. "Нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно", — подчеркнул Кларсфельд..Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (организация признана экстремистской и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России) была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220509/metodichka-1787581808.html

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в мире, степан бандера, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, евросоюз, украина, франция