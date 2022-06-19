https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

"Киев всех рассорил". Что началось в Европе

"Киев всех рассорил". Что началось в Европе - РИА Новости, 19.06.2022

"Киев всех рассорил". Что началось в Европе

Цены на бензин в Евросоюзе выросли практически вдвое, резко подорожали продукты питания. Одно дело поддерживать Украину на словах, другое — платить из... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:00

2022-06-19T08:19

евросоюз

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европейский суд

европа

россия

анджей дуда

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Елена Попова. Цены на бензин в Евросоюзе выросли практически вдвое, резко подорожали продукты питания. Одно дело поддерживать Украину на словах, другое — платить из собственного кармана. С затягиванием конфликта растут взаимные претензии европейских политиков. Польские власти критикуют Германию, Венгрия ругается с Киевом, а Грузия и Молдавия сражаются за статус кандидата в ЕС. Как кризис ударил по региону — разбиралось РИА Новости.Варшавская многоходовка"Перестаньте толкать нас в эту войну. Позаботьтесь о благополучии граждан своей страны, которые беднеют день ото дня!" — пишет Наталья из Варшавы на странице президента Анджея Дуды. Число таких комментариев растет. Люди устали от украинского конфликта и не хотят мириться с падением уровня жизни.Вместе с тем разногласия европейских лидеров все более очевидны. Польские власти указывают: Франция, Германия и Италия только и делают, что болтают с российским лидером, а не противостоят ему. "Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны", — сказал Дуда в интервью изданию Bild.Очевидно, подобными заявлениями поляки пытаются набрать политических очков и заодно отыграться за старые обиды. Не могут забыть, как еще до украинских событий Брюссель обвинял Варшаву в нарушении демократических прав, дискриминации ЛГБТ-сообщества и негативном отношении к мигрантам. Теперь польские власти надеются, что штрафы, выплачивать которые их обязал Европейский суд в Люксембурге, снимут."ЕС не дает реальной материальной поддержки. Разговоры, обещания. А мы тратим наши деньги (на помощь беженцам. — Прим. ред.). Организуем наших людей, пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. С другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — пожаловался вице-премьер Петр Глиньский.Варшава действительно приняла на себя основной наплыв беженцев и стала лидером в ЕС по выделенной финансовой и военной помощи — на нее пришлась пятая часть всего оружия, переданного Киеву. Шестьдесят пять процентов отправили США, а все остальные, вместе взятые, — только 15."Польша мечтает установить доминирование над всем Евросоюзом за счет активного участия в украинском проекте, — говорит политолог Сергей Марков. — Поэтому в Варшаве занимают максимально радикальную позицию. Вполне рациональный подход".Впрочем, в желании обратить на себя внимание поляки часто перегибают палку. "Извините, может быть, кто-то в Германии обидится: этой части немецкой экономики наплевать на то, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей", — отметил Дуда.Он хочет, чтобы немцы передали Варшаве современные Leopard — вместо отправленных на Украину танков советского производства. Однако Берлин делиться новейшей техникой не спешит. Польский президент признался, что разочарован этим.Игры престоловЗа задержки с поставками оружия Шольца критикует и Зеленский, подливая масла в огонь: "Нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты". Он торопит Запад с введением новых антироссийских санкций, а представитель украинского МИД даже требует у главы венгерского парламента справку о состоянии психического здоровья.Руководству Венгрии, к слову, крепко досталось и от союзников по ЕС. Президента Виктора Орбана обвиняют чуть ли не в сговоре с Путиным из-за отказа поставлять оружие через свою территорию. Кроме того, Будапешт не поддержал санкции против России в топливной сфере. "Венгрии каждый раз приходится снова и снова отстаивать национальные интересы", — оправдывается Орбан.Турбулентности и без того непростой ситуации добавляет западный фланг ЕС, который взял на себя роль европейского арбитра. После ухода в отставку Ангелы Меркель шанс проявить себя получил Макрон. Ситуацию на Украине он использует, чтобы завоевать репутацию миротворца и стать негласным лидером всего Евросоюза. Однако пока эти попытки сложно назвать удачными.Поводом для резкой критики Макрона стали телефонные переговоры с Путиным. Заявление президента Франции о том, что Россию нельзя унижать, возмутило чехов и напугало финнов. Первые заявили, что не надо действовать с оглядкой на чувства "агрессора". Вторые заподозрили Париж в готовности согласиться на условия Москвы.Сдержанность, к неудовольствию восточных партнеров, прослеживается и в заявлениях Берлина. К умеренности Шольца подталкивает немецкая промышленность, которая уже ощутила перебои с поставками дешевых российских энергоресурсов."Есть еще один блок государств, проводящих суверенно ориентированную политику, — отмечает Марков. — Венгрия, Австрия и Италия исходят из ответственности за избирателей, а не за всю Европу. С их точки зрения, наиболее выгодно сохранить экономические отношения с Россией и не допустить раскола Европы".По словам эксперта, эти несовпадения во взглядах обнажили неоднородность Европы. Там могут демонстрировать единство, например, в вопросе введения санкций. Но когда речь заходит об их продлении, не решаются сделать дискуссию публичной, опасаясь, что разногласия между странами выльются наружу."Прагматичные лидеры ЕС напоминают о пагубности санкционного режима и не хотят разрывать отношения с Россией. Они жалуются на Брюссель, который не учитывает интересы национальных экономик. Ангажированность чиновников сыграет злую шутку с развитием всего Евросоюза и отдельно взятых стран, и так пострадавших сперва от зеленой повестки, а затем пандемии ковида", — объясняет политолог Алексей Мухин.Рыба в мутной водеОжесточенная борьба идет и на границах Евросоюза. После того как Украина подала заявку на статус кандидата в члены ЕС, то же самое решили сделать власти Грузии и Молдавии. Ни одна из этих стран пока не приблизилась к европейским стандартам, и их участие в процессе явно не на пользу Киеву."Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса", — сказал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что Грузия "на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям" и даже "опережает страны — члены ЕС".Молдавский лидер Майя Санду также выразила неудовлетворение из-за того, что Украину могут принять в Евросоюз первой. Но, в отличие от Тбилиси, позиция Кишинева более скромная: "Мы хотели бы получить статус кандидата как можно скорее, но мы реалисты и понимаем, что есть процессы, которые мы должны пройти для вступления в ЕС".Эксперты сходятся во мнении, что европейским политикам выгодно затягивание конфликта на Украине, поскольку его фон создает идеальные условия для решения их собственных проблем, которых за последние годы накопилось немало.При этом, как считает Марков, несмотря на горькие уроки, Европа не сможет избавиться от излишней бюрократии и не научится быстрее договариваться. Напротив — будет все больше секретных переговоров и закулисных сделок.

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

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