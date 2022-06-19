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В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными - РИА Новости, 19.06.2022
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В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными
В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными - РИА Новости, 19.06.2022
В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными
Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, считает бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:49
2022-06-19T22:41
в мире
россия
украина
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
кипр
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, считает бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова приводит газета CyprusMail."Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка", — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning.По мнению Йолитис, в последнем пакете санкций европейские политики буквально призывают предпринимателей и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией и не выполнять обязательства.Что касается не раз звучавшей идеи передать Украине замороженные российские активы, то эта идея прямо нарушает одну из статей устава ООН и "будет иметь последствия для международного порядка", подчеркнула чиновница.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвал экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, кипр
20:49 19.06.2022 (обновлено: 22:41 19.06.2022)
 
В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными

Экс-министр юстиции Кипра Йолитис: санкции ЕС против России подрывают верховенство закона

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, считает бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова приводит газета CyprusMail.
"Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка", — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning.
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По мнению Йолитис, в последнем пакете санкций европейские политики буквально призывают предпринимателей и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией и не выполнять обязательства.
"Шестой пакет — почти признание того, что мы зашли слишком далеко", — констатировала она.
Что касается не раз звучавшей идеи передать Украине замороженные российские активы, то эта идея прямо нарушает одну из статей устава ООН и "будет иметь последствия для международного порядка", подчеркнула чиновница.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвал экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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