20:49 19.06.2022 (обновлено: 22:41 19.06.2022)
В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными
Экс-министр юстиции Кипра Йолитис: санкции ЕС против России подрывают верховенство закона
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, считает бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова приводит газета CyprusMail.
"Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка", — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning.
По мнению Йолитис, в последнем пакете санкций европейские политики буквально призывают предпринимателей и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией и не выполнять обязательства.
"Шестой пакет — почти признание того, что мы зашли слишком далеко", — констатировала она.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвал экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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