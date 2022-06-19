https://ria.ru/20220619/evropa-1796602007.html

В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными

В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными - РИА Новости, 19.06.2022

В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными

Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, считает бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:49

2022-06-19T20:49

2022-06-19T22:41

в мире

россия

украина

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

кипр

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, считает бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова приводит газета CyprusMail."Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка", — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning.По мнению Йолитис, в последнем пакете санкций европейские политики буквально призывают предпринимателей и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией и не выполнять обязательства.Что касается не раз звучавшей идеи передать Украине замороженные российские активы, то эта идея прямо нарушает одну из статей устава ООН и "будет иметь последствия для международного порядка", подчеркнула чиновница.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле эти ограничительные меры назвал экономической войной. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, кипр