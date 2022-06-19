https://ria.ru/20220619/ekonomika-1796524222.html
Глава АКИТ: онлайн продажа алкоголя не приведет к росту его потребления
Глава АКИТ: онлайн продажа алкоголя не приведет к росту его потребления - РИА Новости, 19.06.2022
Глава АКИТ: онлайн продажа алкоголя не приведет к росту его потребления
Разрешение дистанционной продажи алкоголя не приведет к росту его потребления в России, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:45
2022-06-19T09:45
2022-06-19T10:38
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Разрешение дистанционной продажи алкоголя не приведет к росту его потребления в России, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ."Я слышу аргументы, что это (дистанционная продажа - прим.) может повлиять на количество потребляемого алкоголя, но на мой взгляд, это вообще никак не повлияет, потому что это просто канал, в котором человек может обслуживаться", - сказал он.Он отметил, что если еще несколько лет назад этот разговор мог быть преждевременным, то сейчас он вполне актуален и технологии позволяют его реализовать.Кроме того, есть ряд стран, где онлайн продажа алкоголя всегда была разрешена, и это ни на что не повлияло, заключил Соколов.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, санкт-петербург, общество, пмэф
09:45 19.06.2022 (обновлено: 10:38 19.06.2022)
Глава АКИТ: онлайн продажа алкоголя не приведет к росту его потребления
Президент АКИТ Соколов: дистанционная продажи алкоголя не приведет к росту его потребления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Разрешение дистанционной продажи алкоголя не приведет к росту его потребления в России, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе интервью на ПМЭФ.
"Я слышу аргументы, что это (дистанционная продажа - прим.) может повлиять на количество потребляемого алкоголя, но на мой взгляд, это вообще никак не повлияет, потому что это просто канал, в котором человек может обслуживаться", - сказал он.
Он отметил, что если еще несколько лет назад этот разговор мог быть преждевременным, то сейчас он вполне актуален и технологии позволяют его реализовать.
Кроме того, есть ряд стран, где онлайн продажа алкоголя всегда была разрешена, и это ни на что не повлияло, заключил Соколов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.