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Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье

Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2022

Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье

Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:33

2022-06-19T21:33

2022-06-19T21:33

происшествия

московская область (подмосковье)

ленинский район

москва

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что сегодня в поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре", а затем скрылся. Злоумышленника искала полиция."В ходе проведения мероприятий "по горячим следам" оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказала Волк.Она добавила, что водителем оказался местный житель 1981 года рождения. Погибшая девочка была 2010 года рождения.

https://ria.ru/20220602/avarii-1792614758.html

московская область (подмосковье)

ленинский район

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), ленинский район, москва