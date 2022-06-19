Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/dtp-1796615007.html
Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье
Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2022
Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье
Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:33
2022-06-19T21:33
происшествия
московская область (подмосковье)
ленинский район
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что сегодня в поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре", а затем скрылся. Злоумышленника искала полиция."В ходе проведения мероприятий "по горячим следам" оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказала Волк.Она добавила, что водителем оказался местный житель 1981 года рождения. Погибшая девочка была 2010 года рождения.
https://ria.ru/20220602/avarii-1792614758.html
московская область (подмосковье)
ленинский район
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), ленинский район, москва
21:33 19.06.2022
 
Полиция задержала водителя автобуса, сбившего ребенка в Подмосковье

Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция задержала водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что сегодня в поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил несовершеннолетнюю на "зебре", а затем скрылся. Злоумышленника искала полиция.
ДТП в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:32
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году
"В ходе проведения мероприятий "по горячим следам" оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице. В настоящее время мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказала Волк.
Она добавила, что водителем оказался местный житель 1981 года рождения. Погибшая девочка была 2010 года рождения.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ленинский районМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала